Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Podľa najnovších údajov z USA sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 18. mája po úprave o sezónne vplyvy znížil o 1000 na 211.000.

Washington 22. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne klesol a vrátil sa na úroveň blízko polstoročného minima. To signalizuje, že trh práce v USA je stále silný. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov z USA sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 18. mája po úprave o sezónne vplyvy znížil o 1000 na 211.000. Ekonómovia pritom počítali s jeho nárastom na 215.000 z 212.000 v predchádzajúcom týždni.



Žiadosti o podporu sa tak usadili blízko 50-ročného minima po náraste minulý mesiac, ktorý súvisel so sezónnymi zmenami v zamestnanosti okolo veľkonočných sviatkov a jarných prázdnin v USA.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 7450 na 220.250.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 11. mája mierne vzrástol na 1,68 milióna a medziročne bol vyšší o 100.000.