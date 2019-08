Nižšie odvody sa však v budúcnosti ľuďom prejavia aj v nižších dávkach zo Sociálnej poisťovne (SP).

Bratislava 2. augusta (TASR) - Počet živnostníkov s minimálnym poistným výrazne neklesne. Nižšie odvody sa však v budúcnosti ľuďom prejavia aj v nižších dávkach zo Sociálnej poisťovne (SP).



Z aktuálnych štatistík SP vyplýva, že k 8. augustu tohto roka by malo z minimálneho vymeriavacieho základu zaplatiť poistné 139.170 živnostníkov. Vyššie poistné, ako sú minimálne odvody, by malo zaplatiť 82.320 živnostníkov. Pre porovnanie, k 8. augustu minulého roka zaplatilo minimálne poistné 141.875 živnostníkov a vyššie poistné uhradilo 75.737 živnostníkov. "Ôsmy august je každoročne termín splatnosti poistného v novej výške, ktorú SP oznámila SZČO na základe jej daňového priznania," priblížil hovorca poisťovne Peter Višváder.



Pri úhradách poistného platí, že nižšie odvody sa v budúcnosti prejavia aj v nižšom uspokojovaní nárokov poistencov na dávky zo Sociálnej poisťovne. Poistenec s nižším poistným môže očakávať nižšiu nemocenskú dávku alebo nižší dôchodok. "Často sa stáva, že takýto poistenec výšku svojej dávky aj reklamuje, ale zostane sklamaný. Výpočet SP, s ktorým nie je stotožnený, je správny. Napriek tomu počet živnostníkov a iných SZČO, ktoré platia poistné do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu, zásadným spôsobom neklesá," upozornil Višváder.