Podľa agrorezortu podnikateľ F. Oravec zavádza

Bratislava 4. júla (TASR) – Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR agropodnikateľ František Oravec opakovane zavádza verejnosť a odďaľuje ukončenie správneho konania, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nemohla verejnosť oboznámiť s realitou.



Oravec sa voči rozhodnutiu agentúry z júna o priamych platbách za rok 2017 odvolá. Východoslovenský farmár z Iniciatívy poľnohospodárov to povedal vo štvrtok na mediálnom podujatí Iniciatívy poľnohospodárov pred budovou PPA v hlavnom meste.



Podľa vyjadrenia ministerstva sa hlavní protagonisti iniciatívy snažia zakrývať vlastné kauzy a do svojich majetkových sporov zaťahujú štátne inštitúcie, médiá a verejnosť. „Za posledné tri roky agrorezort naštartoval prelomové reformy a rieši problémy, ktoré desiatky rokov spali. Spustil po desaťročí komplexné pozemkové úpravy, digitalizáciu poskytovania poľnohospodárskych podpôr či zrealizoval a zverejnil cenové mapy nájmov poľnohospodárskej pôdy po celom Slovensku,“ uviedol hovorca Vladimír Machalík.



"Trváme na to, čo je problém všetkých farmárov na Slovensku, a to, že PPA príde merať, kontrolovať až o rok po tzv. zakrižovaní, keď už nie sú žiadne dôkazy, keď sú posunuté hranice, keď tam už nie je pôvodná plodina," vysvetlil Oravec. Chce, aby v rámci roka 2017 bolo použité meranie z tohto roka. Podľa agropodnikateľa v roku 2017 jeho firma a firmy patriace pod Esin Group podali žiadosť o dotáciu na rovnaké parcely pôdy.



O problémoch s iným subjektom v hospodárení na pôde hovorila počas podujatia rodina Paľová z obce Rohožník v okrese Humenné. Prípad bačovskej rodiny z Oravy z roku 2013 priblížil Jaroslav Jánoš a svoj vlastný prezentoval samostatne hospodáriaci roľník Jaroslav Pavelek.