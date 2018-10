Podľa bankárov si ekonomika Nemecka udrží stabilitu napriek rizikám

Podľa BdB vzrastie nemecká ekonomika na budúci rok o 1,8 %. V pôvodnej prognóze stanovila rast v roku 2019 na 1,9 %.

Berlín 4. októbra (TASR) - Napriek rastúcim rizikám by si nemecká ekonomika mala v budúcom roku udržať stabilitu, slabým miestom je však spomaľovanie rastu investícií. Uviedla to vo štvrtok Nemecká banková asociácia (BdB). Zároveň zverejnila nový odhad vývoja ekonomiky v budúcom roku, ktorý síce znamená slabší očakávaný rast, revízia rastu smerom nadol je však minimálna.



Podľa BdB vzrastie nemecká ekonomika na budúci rok o 1,8 %. V pôvodnej prognóze stanovila rast v roku 2019 na 1,9 %. Dôvodom mierneho zhoršenia odhadu rastu nemeckého hospodárstva je pokračujúci konflikt medzi Čínou a USA, ktorý zasahuje do vývoja rozvíjajúcich sa ekonomík. To negatívne ovplyvňuje nemecké firmy, keďže väčšina z nich je výrazne orientovaná na export.



"Vzhľadom na eskaláciu obchodného konfliktu a problémy niektorých rozvíjajúcich sa ekonomík čelí svetová ekonomika riziku skĺznutia do nebezpečného teritória," povedal šéf BdB Christian Ossig. Napriek tomu očakáva, že nemecká ekonomika tieto riziká ustojí a udrží si stabilný rast, aj keď ten nebude taký výrazný ako v roku 2017. Za daný rok vzrástol hrubý domáci produkt Nemecka o 2,2 %.



Slabým miestom sú podľa BdB investície. "Vzhľadom na zisky firiem, stabilný ekonomický rast a veľmi nízke úrokové sadzby mal objem investícií rásť podstatne výraznejšie," povedal Ossig, podľa ktorého tempo rastu investícií v rokoch 2018 a 2019 bude slabšie, než BdB pôvodne odhadovala.