Európska komisia: Babiš je v konflikte záujmov kvôli bývalým firmám

Všetky preverované európske dotácie, ktoré skupina Agrofert získala od februára 2018, chce Brusel vrátiť späť.

Praha 31. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš je pre pretrvávajúce väzby na svoje bývalé podniky podľa Európskej komisie (EK) v konflikte záujmov. K tomuto záveru dospela auditná správa, ktorú EK poslala českým úradom. Pre Hospodářské noviny to potvrdili dva vysoko postavené zdroje z rôznych ministerstiev, ktoré sú s obsahom správy oboznámené. Všetky preverované európske dotácie, ktoré skupina Agrofert získala od februára 2018, chce Brusel vrátiť späť.



Koľko peňazí by malo Česko vrátiť, zatiaľ nie je jasné. Závery auditnej správy dostalo v prvom rade ministerstvo financií, ktoré to potvrdilo. Ministerstvo musí podľa pravidiel Európskej komisie odpovedať a vysvetliť jej svoje výhrady k záverom správy, ak nejaké bude mať. Verdikt EK tak ešte nemusí byť definitívny.



Ťažko sa dá ale podľa HN predpokladať, že by Česko dokázalo dať rýchlo dokopy úplne nové argumenty, ktoré by Brusel donútili postoj zmeniť. Už aj preto, že Babišov konflikt záujmov už vlani konštatovala právna služba Európskej komisie. To je súbor právnych odborníkov, ktorí sú politicky nezávislí a komisii radia.



Právna služba konštatovala, že Babiš v skutočnosti ďalej ovláda skupinu Agrofert, aj keď ju začiatkom roka 2017 previedol do zvereneckých fondov. Štruktúra týchto fondov mu totiž umožňuje na svoje bývalé firmy stále vplývať. A ako vysoko postavený aktívny politik má pritom vplyv na rozdeľovanie európskych fondov, ktoré Agrofert čerpá. Babiš akýkoľvek konflikt záujmov odmieta a tvrdí, že všetky obvinenia voči nemu sú politicky motivované.



Ako povedal v reakcii na najnovšie informácie pre server novinky.cz hovorca Agrofertu Karel Hanzelka, informácie majú zatiaľ len z médií. Stále však trvajú na tom, že v oblasti dotácií postupujú presne podľa zákona.



Audit EK preveroval obdobie šiestich rokov (2012 - 2018). To približne kopíruje obdobie, počas ktorého je Babiš vo vrcholnej politike.



Andrej Babiš je okrem toho podozrivý z poškodenia finančných záujmov Európskej únie a z dotačného podvodu v prípade dotácie pre farmu Čapí hnízdo vo výške 50 miliónov Kč (1,93 milióna eur). Česko sa nakoniec rozhodlo nežiadať EÚ o preplatenie poskytnutej dotácie a naopak, vyzvalo koncern Agrofert, aby tieto peniaze štátu vrátil. Holding tak urobil, zároveň ale odmietol, že by to znamenalo priznanie, že farma získala dotáciu neoprávnene.



Holding Agrofert získal podľa výročných správ v roku 2017 na poľnohospodárskych a ďalších dotáciách 1,95 miliardy Kč. Väčšinu z tejto sumy však tvorili nárokové dotácie na hektár obrábanej pôdy či na kus zvieraťa. Na investície získali firmy z holdingu 607 miliónov Kč, v čom sú zahrnuté zľavy na dani alebo priame platby z rôznych dotačných fondov. O rok skôr bral Agrofert na dotáciách zhruba 1,5 miliardy Kč. V daných rokoch mal však prisľúbené dotácie približne o 100 miliónov Kč vyššie.