Saudská Arábia zvyšuje v júli ťažbu ropy, Irán to berie ako výsmech

Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih tvrdí, že dohoda OPEC nepriamo umožňuje presunutie časti produkcie a ťažiť viac

Londýn 28. júna (TASR) - Irán skritizoval plány Saudskej Arábie zvýšiť produkciu v nasledujúcom mesiaci až na 11 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), čím Rijád dal najavo súhlas s požiadavkou USA zvýšiť ťažbu a kompenzovať tak očakávaný výpadok v dodávkach ropy z Iránu.



Podľa Teheránu však takýto postoj znamená porušenie dohody v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) z minulého týždňa a oslabenie pozície ropného kartelu. OPEC a niektorí producenti mimo ropného kartelu sa v sobotu (23. 6.) vo Viedni dohodli, že sa vrátia k plneniu programu o znižovaní produkcie na 100 %.



Keďže mnohé krajiny v minulých mesiacoch plnili dohodu o znižovaní produkcie výraznejšie, než im bolo stanovené, čo znamená, že ťažili menej, ako im určovali kvóty, dohoda z Viedne predstavuje zvýšenie produkcie v rámci kartelu.



Americký minister energetiky Rick Perry však v reakcii na dohodu OPEC a ďalších producentov z víkendu uviedol, že dohodnuté zvýšenie ťažby nemusí stačiť.



Spojené štáty očakávajú výpadok na trhu v dôsledku plánovaných sankcií voči Teheránu, ktoré sú súčasťou odstúpenia USA od jadrovej dohody mocností s Iránom z roku 2015. Na dovozcov ropy z Iránu zároveň tlačia, aby do novembra dovoz suroviny z blízkovýchodnej krajiny zastavili.



Saudská Arábia krátko po vyjadreniach Perryho reagovala, že v júli plánuje svoju ťažbu zvýšiť až na 11 miliónov barelov denne. Jej kvóta v rámci OPEC je však 10,058 milióna barelov denne.



"USA oznámia, že dohoda im nestačí, a Saudská Arábia informuje, že bude v júli ťažiť 11 miliónov barelov/deň. Je mi to ľúto, ale musím povedať, že obidva štáty si z našej organizácie robia posmech," povedal pre agentúru Reuters zástupca Iránu v OPEC Husajn Kazempúr Ardebili.



Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih tvrdí, že dohoda OPEC nepriamo umožňuje presunutie časti produkcie z krajín, ktoré nemôžu ťažiť na úrovni stanovenej kvóty, na krajiny, ktoré môžu vyťažiť aj viac.



Takýto výklad však Irán odmieta. "Rezolúcia z posledného zasadnutia OPEC nestanovila, že členovia organizácie budú ťažiť nad svoju kvótu, ale to, aby sa snažili dosiahnuť 100-% plnenie stanovených kvót," povedal Kazempúr.



"Nikto nemá mandát na porušenie našej dohody. Ak tak urobí, znamená to, že OPEC je riadený Spojenými štátmi," dodal zástupca Iránu.