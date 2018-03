Podľa NBS nemala politická kríza vplyv na ekonomický vývoj Slovenska

Guvernér NBS Jozef Makúch v súvislosti s politickou krízou v krajine pripomenul, že neexistuje dôvod na to, aby politická kríza mala nejaký významnejší vplyv na ekonomický vývoj Slovenska.

Bratislava 27. marca (TASR) - Politická kríza na Slovensku neohrozila vývoj slovenskej ekonomiky. Národná banka Slovenska (NBS) pre to nemusela robiť úpravy vo svojej najnovšej strednodobej predikcii. Guvernér NBS Jozef Makúch v súvislosti s politickou krízou v krajine pripomenul aj stanovisko ratingových agentúry, ktoré tiež potvrdili, že neexistuje dôvod na to, aby politická kríza mala nejaký významnejší vplyv na ekonomický vývoj Slovenska.



"Ekonomické fundamenty sú zdravé, a preto sa ani neočakáva nejaká zmena ratingu alebo niečo podobné. Takisto sa ani neočakávalo, že budeme musieť niečo zapracovať do predikcie z pohľadu tohto vývoja. Je to vývoj, ktorý nemajú zásadný vplyv na ekonomiku a jej fundamenty," poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii Makúch.



Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor zase pripomenul, že neexistujú ani rozdiely medzi aktuálnym a minulým programom vlády. "Keď sa pozrieme aké sú veľké rozdiely vo vládnom programe, tak to pre nás neimplikuje, že by sme museli prognózy prerábať," doplnil Ódor.



Slovenská centrálna banka v utorok zverejnila najnovšiu strednodobú predikciu, v ktorej pre tento rok mierne zhoršila odhad rastu slovenskej ekonomiky. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal v roku 2018 dosiahnuť 4,2 %. Oproti predchádzajúcej predikcii sa odhad rastu zhoršil o 0,1 percentuálneho bodu. V budúcom roku by mal rast HDP dosiahnuť 4,7 %, v roku 2020 by mal byť na úrovni 4 %. "V roku 2020 súvisí spomalenie s vyčerpaním veľkých investícií, ktoré sú v automobilovom sektore. Tie dočasne zvýšia potenciálny rast ekonomiky. Sotva to odznie, tak zatiaľ nemáme informácie o tom, že by mohli byť nahradené podobne veľkými investíciami," vysvetlil príčiny spomalenia rastu v roku 2020 Ódor.