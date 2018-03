Podľa BDI by sa EÚ a Británia mali dohodnúť na colnej únii

Výzva na colnú úniu zo strany BDI prichádza po výzve zo strany Konfederácie britského priemyslu. Britská premiérka Theresa Mayová zotrvanie Británie na jednotnom trhu EÚ a v colnej únii odmietla.

Berlín 12. marca (TASR) - Európska únia by sa mala s Britániou dohodnúť na colnej únii, čo by pomohlo zmierniť negatívne dôsledky pre oblasť obchodu po tom, ako ostrovná krajina Európsku úniu opustí, domnieva sa Zväz nemeckého priemyslu (BDI).



Výzva na colnú úniu zo strany BDI prichádza po podobnej výzve zo strany Konfederácie britského priemyslu. Britská premiérka Theresa Mayová však zotrvanie Británie na jednotnom trhu EÚ a v colnej únii odmietla. Ako uviedla, Británia chce slobodu, čo sa týka uzatvárania obchodných dohôd. Londýn sa v súčasnosti usiluje o dosiahnutie dohody šitej na mieru.



"Z politického hľadiska je obchodná dohoda realistickejšia. Myšlienka colnej únie by sa však napriek tomu nemala automaticky vylučovať, nakoľko z ekonomického hľadiska dohoda o voľnom obchode tak ďaleko nejde," povedal pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung predseda BDI Joachim Lang.



Nemeckí priemyselníci sa obávajú zvýšenia napätia v obchode po tom, ako Británia Európsku úniu opustí. Ostrovná krajina je kľúčovým trhom najmä pre automobilový sektor. Pre nemecké automobilky predstavuje Británia druhý najväčší exportný trh.



Lang zároveň upozornil, že čo sa týka rokovaní o brexite, Londýn a Brusel urobili doteraz len veľmi malý pokrok. "V tejto etape rokovaní by už mali byť na stole omnoho jasnejšie predstavy o tom, ako sa budú veci po brexite vyvíjať," povedal šéf BDI.