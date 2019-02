PODĽA OECD BY MALA EKONOMIKA SR RÁSŤ V TOMTO ROKU 4,3 % TEMPOM

Správu budeme aktualizovať.

Bratislava 5. februára (TASR) – Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť 4,3 % tempom. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 3,6 %. Vyplýva to z najnovšieho ekonomického výhľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá očakáva lepší rast HDP ako Ministerstvo financií (MF) SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) skonštatoval, že aj výhľad OECD potvrdzuje, že Slovensko zažíva dobré ekonomické časy, rast je vyvážený a Slovensko by malo patriť medzi najrýchlejšie rastúce krajiny OECD.