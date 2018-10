Kažimír: Sme v cieli, máme na dosah udržateľné vyrovnané hospodárenie

Vláde sa darí prepisovať historické rekordy v oblasti nezamestnanosti, ktorá klesá, a rastie aj počet nových pracovných miest. Okrem toho SR zaznamenáva aj solídny rast ekonomiky.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Budúcoročný návrh štátneho rozpočtu je podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) z mnohých hľadísk jedinečný. Rezort na rokovanie vlády predložil tzv. zákon roka s fiškálnymi cieľmi, ktoré hovoria o tom, že vláda ide hospodáriť vyrovnane a prebytkovo. "Sme v cieli, máme na dosah udržateľné vyrovnané hospodárenie," poznamenal po skončení rokovania vlády Kažimír.



Zároveň avizoval, že v rozpočte by sa nemali uskutočniť zásadné zmeny. "Tešíme sa z dobrého vetra, z dobrej atmosféry, ktorá nateraz praje Slovensku z hľadiska ekonomických parametrov a ktorá nám dovolila aj takýto návrh rozpočtu pripraviť. S cieľmi som spokojný. Nemienim ich korigovať, nevidím na to žiadne dôvody," podotkol Kažimír s tým, že pevne verí, že vyhodnotenie návrhu rozpočtu bude v súlade s európskymi pravidlami. "Je pre mňa cťou, že som pri tom mohol byť, lebo pomyselný vlak sa dostáva do cieľa a Slovensko udržateľne ide hospodáriť vyrovnane, čo je dobrá správa aj pre Slovákov, ale aj z toho hľadiska, že sme členmi Európskej únie," myslí si Kažimír.



Zároveň uviedol, že vláde sa darí prepisovať historické rekordy v oblasti nezamestnanosti, ktorá klesá, a rastie aj počet nových pracovných miest. Okrem toho Slovensko zaznamenáva aj solídny rast ekonomiky, v budúcom roku majú rásť nominálne aj reálne mzdy. V budúcom roku by mala byť priemerná mzda 1077 eur.



Rezort financií v návrhu rozpočtu počíta aj s finančnými rezervami. V budúcom roku má rezervu predstavovať 400 miliónov eur a slúžiť má na prijímanú legislatívu. "To sú politické priority jednotlivých koaličných strán a sú v podobe pripravovaných návrhov," priblížil Kažimír. Ďalšia rezerva v objeme 150 miliónov eur by mohla pokryť možné meškanie realokácie európskych fondov, ktoré by mohli byť použité na zvýšenie zdrojov ministerstva dopravy. "Je to niečo ako záruka na potrebný hotovostný prevod do kapitoly," vysvetlil Kažimír.



V roku 2020 by mala rezerva vlády byť na úrovni 180 miliónov eur a v roku 2021 by mala dosiahnuť pol miliardy eur. "Vnímame to ako zdroj, ktorý je veľmi dobrý na rozhodnutia, ktoré bude prijímať nová vláda," podotkol Kažimír.



Dlh verejnej správy podľa Kažimíra klesá piaty rok po sebe. "Vo výhľade do roku 2021 predpokladáme pokles dlhu pod 45 % HDP. V celom horizonte pripraveného rozpočtu budeme pod sankčnými pásmami zákona o rozpočtovej zodpovednosti," doplnil Kažimír.



Viac peňazí by mali pritom dostať viaceré ministerstvá, napríklad zdravotníctvo, ktoré má dostať historicky najviac zdrojov. Slúžiť majú napríklad na rekonštrukciu nemocníc. "Dve kľúčové opatrenia poznamenali prípravu rozpočtu. Ide o navýšenie platov vo verejnej a štátnej správe. To všetko je na úrovni cez 700 miliónov eur. Druhým opatrením je financovanie modernizácie armády," uviedol Kažimír s tým, že návrh rozpočtu počíta aj so splátkami na plánovaný nákup stíhačiek.



Minister financií tiež odmieta kritiku rozpočtu zo strany opozície. Vníma ju ako tzv. povinnú jazdu. "Čo majú kritizovať? Nemôžu kritizovať fiškálne ciele, výšky deficitov, ktoré sú navrhované. Realita je úplne iná. Pred siedmimi rokmi som sa vydal cestou k vyrovnanému hospodáreniu, ktorému verím, a to preto, že je to nevyhnutnou podmienkou fungovania v eurozóne. Sme v cieli, máme na dosah vyrovnané hospodárenie," podotkol Kažimír s tým, že nikdy nehovoril, že všetky peniaze sa vynakladajú efektívne. "Vždy sa nájdu problémy a je to môj rezort, ktorý na náš návrh presadil do programového vyhlásenia vlády vznik Útvaru hodnoty za peniaze, dal dohromady ľudí, ktorí pôsobia nezávisle," poznamenal Kažimír.



P. Kažimír bilancuje, je rád, že predkladá rozpočet s dosiahnuteľnými cieľmi

Z hľadiska histórie Slovensko nikdy nemalo prebytkové hospodárenie. Z tohto hľadiska je podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) návrh rozpočtu na budúci rok historický. Neodpovedal tak priamo na otázky novinárov, či plánuje opustiť kreslo ministra a bude sa uchádzať o post guvernéra Národnej banky Slovenska, ak ten súčasný predčasne odstúpi.



Kažimír podotkol, že z pohľadu ministra len pri príležitosti predloženia rozpočtu bilancuje, lebo cesta k vyrovnanému hospodáreniu nebola jednoduchá. "Nateraz je tento rozpočet ostatný, lebo žiadny iný na stole nemáme. Oscilujeme okolo nuly, hospodárenie je realistické. Ten výsledok je dosiahnuteľný. Z pohľadu histórie nikdy sme nemali prebytkové hospodárenie, tak z tohto pohľadu mi bolo cťou a som rád, že som pri tom mohol byť. Len bilancujem, lebo cesta bola hrboľatá," skonštatoval Kažimír.



Medializované úvahy o tom, že sa má uchádzať o post ministra financií SR, označil šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) za "komplikovanú situáciu". "Tá situácia je ešte taká komplikovaná a tak podmieňujúca, že tak ďaleko ešte nie sme. To najprv musí prísť k tomu, že by NBS nemala svojho guvernéra, potom by musel pán minister Kazimír prejaviť záujem o túto pozíciu, musela by ho odporučiť vláda, schváliť parlament a ešte vymenovať prezident SR. To je ešte veľa krokov, to je veľmi ďaleko," povedal Žiga. K postu ministra financií sa nechcel vyjadrovať, pretože v súčasnosti "to nie je otázka dňa".



P. Žiga: Návrh rozpočtu v kapitole MH SR na rok 2019

Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2019 v kapitole rezortu hospodárstva "je lepší, ako mohol byť". Uviedol to šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) po skončení stredajšieho rokovania vlády na margo rozpočtu. Návrh rozpočtu v stredu prerokovala a schválila vláda.



MH SR bude podľa neho mať v roku 2019 "väčšiu kapitolu", ako malo v roku 2018. "Nabiehajú nám platby, respektíve zdroje, ktorými budeme podporovať investičnú pomoc pre Jaguar Land Rover (JLR) v objeme 44 miliónov eur. Už sa nám tam objavuje suma na TPS (tarifu za prevádzkovanie systému, pozn. TASR) na podporu podnikateľov vo výške 40 miliónov eur. Máme tam výdavky spojené s výstavou Expo Dubaj v roku 2020, máme tam tiež peniaze, ktorými chceme riešiť sanáciu baníctva. Takže toto sú také základné zvýšenia nášho rozpočtu. Ďalší veľký balík peňazí je, samozrejme, určený na čerpanie eurofondov," spresnil.



"Keby som povedal, že som spokojný, poviete, že som málo ambiciózny. Takže nikdy nie som spokojný. Je to lepšie, ako to mohlo byť," dodal Žiga na otázku, ako je spokojný s kapitolou MH SR v schválenom návrhu rozpočtu.