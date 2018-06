Podľa poisťovní škody spôsobené živlami dosahujú státisíce eur

Búrky ničila hlavne pivnice a garáže domov, vozidlá boli poškodené následkom zatopenia či silného krupobitia.

Bratislava 8. júna (TASR) - Stredajšie výdatné dažde, ktoré na západnom Slovensku a prevažne v Bratislave spôsobili škody nemalému počtu klientov poisťovne Kooperativa, presiahli už 234.000 eur. Najviac hlásení sa týkalo zatopenia a poškodenia zaparkovaných vozidiel či garáží a pivníc.



"Do piatkového poludnia sme zaznamenali 93 hlásení škodových udalostí. Na automobiloch evidujeme zatiaľ 23 prípadov v celkovej hodnote takmer 29.000 eur, ďalších 70 hlásení sa týkalo majetku s výškou škody presahujúcou 204.000 eur. Najviac poškodených klientov je z Bratislavy či Dunajskej Stredy," uviedla Silvia Nosková Illášová, PR manažérska poisťovne Kooperativa.



Podľa nej poistení klienti by mali v prvom rade predísť zväčšovaniu rozsahu škody a pred odstraňovaním následkov urobiť fotodokumentáciu poškodeného majetku. Ihneď ako je to možné kontaktovať poisťovňu a škodu nahlásiť.



Komunálna poisťovňa podľa vyjadrenia jej hovorcu Dalibora Mihalkina aktuálne eviduje v súvislosti s počasím 15 poistných udalostí na majetku a vozidlách. Nahlásené škody predbežne dosiahli sumu 63.000 eur. "Predpokladáme, že počet nahlásených poistných udalostí sa zvýši, keďže viacerí postihnutí ešte odstraňovali škody a nemali priestor hlásiť poistnú udalosť poisťovni," uviedol.



Klienti UNIQA poisťovne stále nahlasujú škody po silnej búrke, ktorá sa prehnala západným Slovenskom tento týždeň v stredu. UNIQA doteraz eviduje viac ako stovku hlásení od klientov, predbežná výška nahlásených škôd už dosiahla sumu 265.000 eur. Búrka ničila hlavne pivnice a garáže domov, vozidlá boli poškodené následkom zatopenia či silného krupobitia.



V rámci škôd na domoch a bytoch klienti UNIQA poisťovne hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a chodieb v domoch. Išlo tiež o priame zatopenie vodou následkom zrážok, ale aj vytopenie v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Poškodené sú najmä pivničné priestory, výťahové šachty a priestory pod úrovňou okolitého terénu. Časť tvoria aj škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový plášť domu. Klienti tiež nahlásili odtrhnutie satelitných parabol a škody následkom výpadku elektriny, ktoré spôsobilo krupobitie a blesky. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky sa budú hradiť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj živelné pohromy.



"Ak vám zatopilo dom, pivnicu či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu," radí vedúci oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA poisťovne Miroslav Dvoran.