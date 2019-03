Podľa školských odborárov niektorí zamestnanci prichádzajú o príplatok

Školskí odborári na základe informácií z rezortu financií uviedli, že podielové dane v tomto roku by mali byť vo výške 3.113.472.000 eur.

Bratislava 3. marca (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku tvrdí, že niektorí zástupcovia samosprávy znižujú zamestnancom platy tak, že im priznajú len tarifný plat a odoberú im nadtarifnú zložku platu, teda osobný príplatok. Podľa školských odborárov na odoberanie osobného príplatku nie je dôvod.



"Poukazujeme na problém, ktorý umelo spôsobujú niektorí zamestnávatelia a zriaďovatelia najmä v takzvaných originálnych kompetenciách, kde platy zamestnancov sú realizované z podielových daní," uviedol predseda školských odborárov Pavel Ondek. Podľa neho sa to týka zamestnancov úradov, materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských internátov.



Školskí odborári na základe informácií z rezortu financií uviedli, že podielové dane v tomto roku by mali byť vo výške 3.113.472.000 eur. V porovnaní s rokom 2018 by mali byť vyššie o 13,3 percenta. Obce a mestá z nich získajú 70 percent, čo je 2.179.532.000 eur, z toho na oblasť školstva je určených 40 percent, čo predstavuje 871.812.800 eur. Vyššie územné celky by mali získať z podielových daní 30 percent, čo je 933.940.000 eur. na školstvo by z nich malo smerovať 15 percent, teda približne 140.091.000 eur.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že podporuje stanovisko OZPŠaV na Slovensku. "Prostriedky na valorizáciu boli aj budú v plnej miere poskytnuté a osobné ohodnotenie nemôže byť odoberané z dôvodu valorizácie," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Podľa neho sú práve školské odbory tou inštitúciou, na ktorú sa môžu zamestnanci v týchto prípadoch obrátiť. TASR oslovilo aj Združenie miest a obcí Slovenska, to sa však nevyjadrilo.