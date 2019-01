Podľa Sme rodina začala Sociálna poisťovňa otcom zamietať materské

Sociálna poisťovňa však tieto tvrdenia odmieta a zároveň upozorňuje, že rastie počet otcov, ktorí túto dávku poberajú.

Bratislava 16. januára (TASR) - Pribúdajú sťažnosti otcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) začala zamietať vyplácanie materského. Rodiny sa týmto krokom dostávajú nielen do ťažkej finančnej situácie, ale stretávajú sa aj s neochotou poisťovne. Tvrdí to poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. SP však tieto tvrdenia odmieta a zároveň upozorňuje, že rastie počet otcov, ktorí túto dávku poberajú.



Hnutie tvrdí, že SP začala otcom zamietať materské, pretože uzatvorili novú pracovnú zmluvu, hoci len na polovičný úväzok či práce z domu. Najčastejším odôvodnením ma byť to, že otec reálne neprevzal dieťa do starostlivosti. "Veľa rodín s malými deťmi sa takto dostalo do mimoriadne vážnej finančnej situácie, pretože matky nepoberajú rodičovské príspevky a otcovia majú na nových zmluvách nižšie príjmy z čiastočných úväzkov. Rodiny sú frustrované a už ani nevedia bojovať za svoje práva," tvrdí Krištúfková.



Upozornila na to, že definícia riadnej starostlivosti sa preberá zo zákona o rodičovskom príspevku, ktorý hovorí, že za riadnu starostlivosť o dieťa sa považuje aj starostlivosť inou fyzickou alebo právnickou osobou. "Zarážajúce na celom prípade je práve správanie sa SP voči poistencom. Namiesto toho, aby ich informovala o možnostiach, ako sa pohybovať v medziach zákona, komunikuje s nimi tvrdo, neochotne a neprofesionálne a tým pádom otvára priestor, aby ľudia hľadali možnosti mimo zákon a tak sa celý systém dostáva do jedného veľkého začarovaného kruhu," podotkla Krištúfková.



SP však tieto tvrdenia odmieta s tým, že sa nezakladajú na reálnych faktoch. "Kritika SP, že zamietnutím niektorého konkrétneho prípadu, resp. prípadov žiadosti otca o materské šetrí peniaze, je nezmyselná," uviedol hovorca SP Peter Višváder. Upozornil, že za päť rokov vzrástli výdavky na materské otcov zo 602.000 eur v roku 2013 na 52 miliónov eur v minulom roku. "Počet poberateľov dávky sa prudko zvýšil z 305 v roku 2013 na 12.836 prípadov v roku 2018," vyčíslil Višváder s tým, že vlani boli zamietnuté 2 % žiadostí otcov o materské.



Každý prípad sa pritom posudzuje individuálne a za problém považuje SP aj to, že existujú snahy o zneužívanie materskej otcov. "Žiadatelia si často neuvedomujú, že SP si vo svojom systéme dokáže ľahko overiť údaje, ktoré uvádzajú v žiadosti a potom pristúpi k jej neschváleniu. Dôvodom je to, že svoj pracovný režim si neupravili tak, aby mohli aj reálne, nielen formálne, prevziať dieťa do osobnej starostlivosti. Účelom dávky, ako to hovorí zákon, je predsa kompenzovať stratu príjmu otcovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a z toho dôvodu nemôže pracovať na plný úväzok tak ako doteraz," upozornil Višváder. Poisťovňa napríklad eviduje aj prípad, že o túto dávku žiadal odsúdený, ktorý nastupoval na výkon trestu do ústavu. "O dávke sa informovali aj vojaci, ktorí odchádzali na zahraničnú misiu, a teda sa o dieťa v žiadnom prípade nemohli starať. Samozrejme, že niektorým boli dávky odobrané, ak prestali spĺňať podmienky na jej poberanie. Ale ide o individuálne prípady a nie v masovom meradle, ako uvádza Sme rodina," dodal Višváder.