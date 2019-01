Podmienka vyplácania zvýhodneného 13. platu sa upraví

Po novom sa v prípade zvýhodnenia 13. platu podmienka priemerného mesačného zárobku nahradí pevnou sumou 500 eur.

Bratislava 30. januára (TASR) - Podmienka poskytovania zvýhodneného 13. platu a následne 14. platu sa upraví. Zníži sa potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom, aby si daňovo-odvodové zvýhodnenie mohol uplatniť pri 13. plate. Po novom bude pevne stanovená sumou 500 eur, nie definovaná podmienkou priemerného mesačného zárobku. Parlament schválil pozmeňujúci návrh poslancov SNS k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Poslanci pritom chceli tieto zmeny presadiť prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do parlamentu.



Od 1. mája minulého roka umožňuje Zákonník práce zamestnávateľom daňovo zvýhodnené vyplácanie 13. platu a následne 14. platu na dobrovoľnej báze. Definujú sa ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Postupne budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur. Musia však byť splnené určité podmienky v prípade zamestnanca aj zamestnávateľa. Jednou z nich je, že toto peňažné plnenie musí firma vyplatiť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Práve túto podmienku chcú národniari upraviť. "V dôsledku tejto podmienky sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku je vyššia ako suma 500 eur, so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku znižuje miera daňového a odvodového zvýhodnenia tzv. 13. a 14. mzdy, a teda aj motivácia na využitie týchto inštitútov zo strany zamestnávateľov," priblížili poslanci.



Po novom sa v prípade zvýhodnenia 13. platu podmienka priemerného mesačného zárobku nahradí pevnou sumou 500 eur. "Táto suma bude najmenej v rovnakej výške, ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb," zdôvodnili poslanci. Uľahčenie tejto podmienky podľa SNS umožní väčšiemu množstvu zamestnávateľov vyplatiť daňovo a odvodovo zvýhodnený 13. plat a následne aj 14. plat. "Návrh má pozitívne sociálne vplyvy, oveľa väčšie množstvo zamestnancov za týchto podmienok od zamestnávateľov postupne dostane vyplatenú 13. mzdu," očakávajú národniari.



Poslanci SNS navrhli túto podmienku upraviť, pretože chceli docieliť, aby mali firmy o vyplácanie týchto odmien vyšší záujem. To, že doteraz v praxi nebol, potvrdil napríklad aj prieskum medzi firmami, ktorý pre TASR dala ešte vlani vypracovať ČSOB. Ukázalo sa, že si tieto odmeny nemôžu podnikatelia buď dovoliť, alebo práve majú problém splniť podmienky nastavené v zákone.



Úprava bude mať podľa poslancov SNS pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Určitý negatívny dosah však bude na rozpočet verejnej správy v oblasti príjmov. "Uľahčenie jednej z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. platu na získanie oslobodenia tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb do výšky sumy 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, môže spôsobiť určitý výpadok vo výbere dane z príjmov od fyzických osôb," dodali poslanci.