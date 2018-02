Podnikatelia: Asi tretina pracovníkov v stavebníctve sú živnostníci

V súčasnosti viac ako 50 % pracovníkov v stavebníctve má vyše 45 rokov. O päť rokov títo ľudia dosiahnu už 50 rokov. Podiel mladých zamestnancov už niekoľko rokov klesá.

Bratislava 10. februára (TASR) - Približne tretina z 240.000 pracovníkov v stavebníctve sú živnostníci, ktorí zamestnávajú len sami seba. V živnostenskom liste majú voľnú živnosť vykonávanie stavieb. Pre TASR to povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.



Ktokoľvek si môže v princípe založiť takúto voľnú živnosť bez kvalifikácie, konštatoval s tým, že sa to odráža na kvalite vykonaných prác a nerobí dobré meno odvetviu. Riešením by bolo vrátiť vykonávanie stavieb medzi viazané živnosti, uviedol.



Nielen v automobilkách, ale aj v stavebníctve chýbajú ľudia a tento trend bude podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať. "V súčasnosti viac ako 50 % pracovníkov v stavebníctve má vyše 45 rokov. O päť rokov títo ľudia dosiahnu už 50 rokov. Podiel mladých zamestnancov už niekoľko rokov klesá," upozornil na konferencii o vzdelávacom projekte pre stavebníctvo ingREsS (8.2.) v Bratislave. "Spoliehaním sa na dovoz pracovných síl si určite nepomôžeme, neriešením negatívneho trendu si postupne budeme podrezávať pod sebou konár," zdôraznil.



Aby zamestnávatelia vzdelávali svojich pracovníkov, treba na to vytvoriť podmienky, situácia na stavebnom trhu však podľa neho nepodporuje rozvoj nových technológii a zručností u dodávateľov. "Verejné stavebníctvo napriek snahám ZSPS naďalej podporuje najnižšiu cenu ako jediné kritérium vyhodnocovania ponúk, pričom tento postup v sebe konzervuje priemernosť vo všetkých oblastiach," uzavrel Kováčik.