Podnikatelia budú od júla používať zrušené kódy pokladníc

Bratislava 20. júna (TASR) - Termín na zavedenie systému eKasa sa ani po novelizácii zákona nezmenil a podnikateľom sa iba predĺžil čas prechodu na nový systém bez pokút do konca roka. Podmienkou je, aby podnikateľ do dňa účinnosti novely zákona požiadal o pridelenie nového kódu pokladnice eKasa klient. V súčasnosti používané kódy elektronických registračných pokladníc budú k 1. júlu zrušené, no podnikatelia ich budú používať až do prechodu na nový systém, informovala o tom vo štvrtok Finančná správa SR.



"Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v elektronických registračných pokladniciach (ERP) a nedisponujú eKasou, musia po 1. júli používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019. Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti v stredu (19. 6.) schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasy," pripomenula Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Poslanci schválili účinnosť zákona jeho zverejnením. Kedy však bude zákon zverejnený, zatiaľ nie je jasné.



Parlament v stredu upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.



"Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice eKasa," dodala Adamčíková. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú povinnosť naďalej používať eKasu. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.



V súčasnosti eviduje finančná správa vyše 196.000 pokladníc aktívnych v systéme eKasa, čo je 82 % zo všetkých v súčasnosti používaných pokladníc.