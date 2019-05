Podnikatelia evidujú pokles stavebných zákaziek oproti roku 2018

V roku 2019 by mal podľa Euler Hermes slovenský sektor stavebníctva vzrásť v priemere o 2,4 %.

Bratislava 24. mája (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) eviduje v súčasnosti oproti roku 2018 pokles stavebných zákaziek pre veľké a malé firmy v pozemnom staviteľstve aj v inžinierskom staviteľstve. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik v reakcii na analýzu spoločnosti Euler Hermes. Vyplynulo z nej, že rast stavebníctva bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať.



Zväz súhlasí s predpoveďou poklesu rastu a predpokladá, že trend bude pokračovať aj v roku 2020. "Rovnako náš predpoklad potvrdzujú predpovede uvedenej spoločnosti a tiež Kvartálna analýza slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok 2019 spoločnosti CEEC Research," uviedol šéf stavebných podnikateľov. Kvartálna analýza predpovedá na rok 2019 pokles rastu zákaziek na úroveň 3,6 % a pre rok 2020 pokles rastu na úroveň 1 %. "Je to logické, keďže rast hospodárstva SR sa znižuje," doplnil.



K téme príplatkov uviedol, že akékoľvek príplatky prispejú k rastu nákladov stavebných firiem, prioritne mzdových, ktorý je podľa členov zväzu za posledný rok enormný. Podľa neho je to o to závažnejšie, pretože tento trend nezachytáva slovenské stavebníctvo v primeranej kondícii. "Relevantné materiály Štatistického úradu SR hovoria o tom, že bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje len 21 % stavebných podnikov. Tuzemský objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácie a rekonštrukcií v tomto roku klesal, keď sa oproti marcu 2018 znížil o 5,6 %," konštatoval Kováčik.



