Podnikatelia, ktorí nestihli zaviesť eKasu, by mali mať odklad pokút

Vláda SR v stredu schválila s pripomienkami návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne Ministerstva financií SR. Mal by sa prerokúvať v zrýchlenom režime.

Bratislava 12. júna (TASR) – Podnikatelia, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky, by mali mať ustanovený odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok. Vláda v stredu schválila s pripomienkami návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne Ministerstva financií SR. Mal by sa prerokúvať v zrýchlenom režime.



Návrh zákona sa podľa rezortu financií vypracováva v nadväznosti na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti so zavedením eKasy. "Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochrany podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie," konštatuje sa v predkladacej správe.



Cieľom má byť ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Rezort financií uviedol, že aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh dostatočne zásobený potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami.



Neuloženie pokuty sa má uplatniť, ak podnikateľ preukáže (písomným potvrdením alebo emailom), že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice. Podnikatelia, ktorí to preukážu, budú môcť aj naďalej používať až do 30. septembra 2019 elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby sankcie.



Vládny kabinet zároveň schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. "Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité účinné riešenia nedostatku pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami, ktoré majú prispieť k eliminácii krátenia prijatých tržieb a v boji proti daňovým podvodom," uvádza ministerstvo financií.



Systém eKasa bol pre nových podnikateľov povinný od začiatku apríla, firmy, ktoré tržby evidovali pred týmto termínom, sa musia novej legislatíve prispôsobiť do konca júna. Cieľom je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.