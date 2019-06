Podnikatelia, ktorí nestihli včas zaviesť eKasu, majú mať odklad pokút

Podľa rezortu financií je cieľom ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.

Bratislava 18. júna (TASR) - Podnikatelia, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky, by mali mať odklad ukladania pokút za určitých podmienok. Počíta s tým návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne Ministerstva financií SR, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Plénum o právnej norme rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Podľa rezortu financií je cieľom ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Ministerstvo uviedlo, že aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh dostatočne zásobený potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil, že keď sa subjekt registruje a objedná si eKasu u certifikovaného subjektu, môže sa dostať do situácie, že dodávateľ nemá dostatočnú kapacitu, aby dokázal požiadavky pokryť. Rezort preto navrhol odklad pokút.



Neuloženie pokuty sa má uplatniť, ak podnikateľ preukáže (písomným potvrdením alebo emailom), že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii, a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice. Podnikatelia, ktorí to preukážu, budú môcť aj naďalej používať až do 30. septembra elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby sankcie.



Systém eKasa bol pre nových podnikateľov povinný od začiatku apríla, firmy, ktoré tržby evidovali pred týmto termínom, sa musia novej legislatíve prispôsobiť do konca júna. Cieľom je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou, ako aj zefektívniť boj proti daňovým únikom.