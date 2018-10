Podnikatelia majú od júla budúceho roka používať systém e-Kasa

Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Od 1. júla budúceho roka by mali všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely, reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, byť napojení na portál finančnej správy. Počíta s tým novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.



Právnou normou odštartoval parlament tretí rokovací deň 35. schôdze parlamentu. Návrhom zákona sa má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa, ku ktorému sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou. Ďalším cieľom je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. "Medzera výberu daní v tomto segmente, ktorý používa registračné pokladnice, je rádovo do 500 miliónov eur. Stojí za to hľadať riešenia," skonštatoval poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Ten mal pri prvotnom predstavení zámerov zákona k nemu výhrady, teraz však ocenil, že rezort financií aj finančná správa boli ochotní rokovať o možných úpravách. "Pristúpi sa k vylepšeniu zákona, aby pokryli všetky tie miesta, kde je to potrebné. Nedostatky, ktoré som videl, budú odstránené. Dohodli sme sa na tom," avizoval Heger.



Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa. "Byrokracia by mala byť nižšia, elektronické prepojenie je fajn,“ doplnil poslanec Eugen Jurzyca (SaS). Podľa Jozefa Buriana (Smer-SD) by sa ale v rámci druhého čítania malo plénum zaoberať aj zvýšením bezpečnosti celého systému.



Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) podotkol, že podnikateľom môžu vzniknúť jednorazové náklady. "Asi 80 % pokladní však už dnes vyhovuje online napojeniu, 20 % bude musieť byť vymenených, náklady môžu byť pri nich do výšky 280 eur, týchto pokladní je asi 200.000," vyčíslil Kažimír. Pripojenie na internet by malo stáť okolo troch miliónov eur. Tiež upozornil na to, že rezort financií odmietol do zákona presadiť jedno technologické riešenie, z ktorého by mohla "ťažiť úzka skupina výrobcov". "Spor s presadzovateľmi technických riešení bol v tom, že my sme za liberalizáciu, chceme aby to mohol byť mobilný telefón, notebook aj klasická pokladňa, aby to bol vejár možností. Máme v regióne výrobcov zariadení, ktorí tlačia svoje riešenia a vypúšťajú informácie o tom, ako tie dáta môžu byť zneužité," dodal Kažimír.