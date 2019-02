Podnikatelia môžu žiadať kód na nové e-pokladnice od polovice marca

Podnikatelia, ktorí sa chcú už v súčasnosti pripojiť na finančnú správu, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu.

Bratislava 19. februára (TASR) - Kódy "eKasa klient" na nové elektronické pokladnice pripojené on-line k portálu daňovej správy, bude finančná správa prideľovať od polovice marca. Budú ich potrebovať v prvom rade majitelia prevádzok, ktoré otvoria po prvom apríli. Všetky ostatné prevádzky sa musia pripojiť do systému daňovej správy do konca júna, informovala v utorok Finančná správa SR.



"Každý podnikateľ, ktorý vlastní elektronickú registračnú pokladnicu, bude musieť mať pridelený kód eKasa klient," upozornila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková. Formuláre súvisiace s agendou eKasa sa podnikateľom zobrazia v osobnej internetovej zóne daňového portálu. "Následne si stiahne takzvaný inicializačný balíček, vyberie si typ a model on-line registračnej pokladnice zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu," dodala Adamčíková.



Podnikatelia, ktorí sa chcú už v súčasnosti pripojiť na finančnú správu, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu. Virtuálna registračná pokladnica bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1. apríla.