Podnikateľov aj naďalej trápi nepredvídateľná legislatíva a regulácie

Bratislava 13. júna (TASR) – Slovenských podnikateľov aj naďalej najviac trápi nepredvídateľné legislatívne prostredie a prílišné regulácie. Privítali preto kroky vlády na odstránenie časti týchto prekážok podnikania. Firmám však prekážajú poslanecké návrhy zákonov, ktoré často ovplyvňujú podnikateľské prostredie a prinášajú zvýšené výdavky zamestnávateľom. Vyplýva to z diskusie podnikateľov s poslancami a zástupcami vlády na štvrtkovom podujatí Dôvera vo vládu zákona - Želaný stav verzus realita, organizovanom Americkou obchodnou komorou v SR.



"To, čo nás obmedzuje a čo nám vadí, je dopad takýchto návrhov. Najmä zákony, ktoré prichádzajú s povinnými poplatkami alebo povinnými platbami, ktoré musia zamestnávatelia dávať zamestnancom," povedal prezident Americkej obchodnej komory v SR Gabriel Galgóci. Pretože sa slovenskej ekonomike darí a nezamestnanosť je na veľmi nízkej úrovni, usilujú sa podnikatelia udržať kvalitných zamestnancov benefitmi. "Keď príde akákoľvek regulácia, ktorá prikáže všetkým zamestnávateľom poskytovať rovnaké benefity, rovnaké príplatky, tak sa stráca konkurencieschopnosť, alebo súťaž na trhu práce," dodal Galgóci. Podnikateľov podľa neho v poslednom čase najviac zasiahli rekreačné poukazy a príplatky za nočnú prácu.



Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) podnikateľov ubezpečil, že vláda už bude návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia, prijímať vždy s účinnosťou k začiatku roka. "Je to jedna z iniciatív, ktoré vláda má. Má to aj reverzný tok, takže aj v prípade, že zákony budú pomáhať podnikateľskému prostrediu, platí to aj pre tieto," povedal Žiga. Minister pripomenul, že vláda už má za sebou viacero opatrení, ktoré zvyšujú transparentnosť podnikateľského prostredia. Ako príklad spomenul elektronické trhovisko.



Podnikatelia však okrem jednotného termínu účinnosti zákonov potrebujú aj dostatok času na ich prípravu. Podľa Galgóciho je typickým príkladom nedostatku času na aplikáciu zákona systém eKasa finančnej správy.



Podľa Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, je treba znížiť počet regulácií v podnikaní. "Keďže máme 1800 regulácií, ktoré súvisia s podnikaním, chcel by som zároveň vyzvať poslancov, aj budúcich, že keď chcú zaviesť novú reguláciu, mali by zároveň dve zrušiť," dodal Lelovský.



Žiga upozornil, že na Slovensku je v súčasnosti spolu okolo 100.000 regulácií, z ktorých identifikovali asi 10.000 zbytočných. "Postupne sa snažíme tieto regulácie odstraňovať, ale nedá sa to zo dňa na deň," dodal Žiga.