Podnikateľské aj finančné vzdelanie má potenciál pre ekonomiku štátu

Bratislava 15. apríla (TASR) – Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie má veľký potenciál pre rozvoj spoločnosti a ekonomiku štátu. Podľa stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 sú jednými z kľúčových kompetencií mladých ľudí podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť. Zdôraznil to pre TASR Peter Kalčevský, programový riaditeľ organizácie JA Slovensko, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých v podnikateľskej, ekonomickej a finančnej oblasti.



"Najnovšie štúdie hovoria, že množstvo povolaní, ktoré boli v minulosti bežné, už neexistujú. Jedným dychom dodávajú, že nevieme odhadnúť, aké povolania presne budeme potrebovať o pár rokov. Pracovný trh sa totiž mení príliš rýchlo, aby naň stihlo naše školstvo okamžite reagovať," opísal situáciu vzhľadom na potrebu finančného a podnikateľského vzdelania Kalčevský.



Tejto oblasti je potrebné venovať maximálnu pozornosť aj z pohľadu Martina Hoštáka, tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). "Podnikateľská a finančná gramotnosť predstavuje dôležitú súčasť znalostí každého občana bez ohľadu na to, či sa financiám alebo podnikaniu nejako osobitne rozhodne venovať," priblížil.



Strategickejšie uchopenie tejto témy by mohlo byť jedným z nástrojov, ktoré povedú k zníženiu rizika dlhovej pasce pre občanov, uviedol Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "V rýchlo meniacom sa svete informačnej spoločnosti, nástupu automatizácie je práve celoživotné vzdelávanie kľúčom k dobrej konkurencieschopnosti. Preto by mal štát v spolupráci so zamestnávateľmi a podnikateľmi pomenovať znalosti, kompetencie a zručnosti, ktorú sú potrebné pre najbližšiu dekádu a začať ich následne systémovo implementovať a podporovať," uzavrel Hutta.