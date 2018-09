Podniky doposiaľ realizovali najmä nízkonákladové úsporné opatrenia

Európska podpora však aktuálne umožňuje priemyselným podnikom realizovať aj finančne náročnejšie kroky.

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predpokladá, že podniky na úsporu energie realizovali v posledných rokoch najmä nízkonákladové opatrenia. Európska podpora však aktuálne umožňuje priemyselným podnikom realizovať aj finančne náročnejšie kroky. Energetickí audítori priemyselným podnikom odporúčali väčšinou opatrenia týkajúce sa technológií na premenu a distribúciu energie alebo rekonštrukcie osvetlenia.



Energetický audit je povinný pre všetky veľké podniky, ktoré nemajú zavedený certifikovaný systém energetického alebo environmentálneho manažérstva. Vykonáva sa každé štyri roky a jeho výsledkom býva aj súbor opatrení, ktoré audítor odporúča realizovať. Veľké podniky sa teda musia povinne informovať, ako ušetriť energiu, rozhodnutie o ich realizácii je však na samotnom podniku. Informácie z auditov sú dostupné v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA.



Energetickí audítori spravidla odporúčajú prijať tie opatrenia, ktoré je podnik schopný realizovať bez poskytnutia podporných prostriedkov. "Napríklad v auditoch vykonaných v roku 2017 boli v podnikoch v oblasti priemyslu navrhované opatrenia, ktoré sú realizovateľné s predpokladanou návratnosťou do päť rokov, s priemernými investičnými nákladmi približne 630 eur na ušetrenú MWh," priblížil pre TASR manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



Časť auditov v priemyselných podnikoch odporúčala opatrenia s možnosťami úspor energie, ktoré presahujú tretinu spotreby energie, pričom investícia sa im vráti do šiestich alebo aj štyroch rokov. Približne v pätine auditov podľa SIEA odporúčané opatrenia predpokladajú úspory viac ako 10 % pôvodnej spotreby energie. Výhody väčšiny z opatrení si však podľa Jurikoviča pracovníci počas bežnej prevádzky nemusia ani uvedomovať.



Rekonštrukcia osvetlenia v halách, ktorú tiež audítori navrhovali, zahŕňala napríklad aj prechod na LED svietidlá a využitie zónovej regulácie osvetlenia. Podstatne menej bolo odporúčaní, ktoré súvisia s obnovou budov, ako napríklad zatepľovanie alebo výmena okien. Dôvodom je dlhá návratnosť investícií do obnovy budovy.



Rozsah úspor, ktoré podniky vykonali, bude známy až o štyri roky pri ďalšom energetickom audite. "Zatiaľ len predpokladáme, že z navrhovaných opatrení podniky realizovali najmä tie nízkonákladové alebo tie, pri ktorých návratnosť nepresiahla sedem rokov," skonštatoval Jurikovič.



Na realizáciu tých finančne náročnejších opatrení bude podľa SIEA možné využiť prebiehajúcu aj pripravovanú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. "Aktuálna je výzva týkajúca sa energeticky úsporných opatrení v malých a stredných podnikoch, v ktorej sa o podporu doteraz uchádzalo 170 firiem. V krátkom čase bude vyhlásená výzva s podobným zameraním určená aj pre veľké podniky," spresnil Jurikovič.