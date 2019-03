Podpora mladých podnikateľov zabezpečí kvalitné základy podnikania

Vysoko rastúci trend majú služby, ktoré umožnia podnikateľom vycestovať do zahraničia, kde môžu získať nové poznatky a skúsenosti.

Bratislava 9. marca (TASR) – Pre Slovak Business Agency (SBA) predstavujú študenti a mladí podnikatelia veľmi dôležitú cieľovú skupinu. Motivovanie, podpora a určitá forma podnikateľského vzdelávania následne zabezpečí kvalitné základy podnikania, na ktorých môže podnikateľ stavať v ďalších fázach, uviedla pre TASR agentúra.



Začínajúci, prevažne mladí podnikatelia majú záujem aj o služby s pridanou hodnotou, ako sú možnosť vycestovať do zahraničia na medzinárodné podujatia, stáže či individuálne poradenstvo. "Najväčší záujem je o individuálne služby, individuálne poradenstvo, o formu 10 hodín konzultácií s expertom alebo dlhodobé poradenstvo typu mentoring, po ktorom dopyt neustále rastie," priblížila SBA. Tematicky ide najmä o marketing, elektronické podnikanie, právne a účtovné otázky podnikania a financovanie pre rozvoj podnikania i nové biznis projekty.



Okrem medzinárodných podujatí SBA ponúka slovenským start-upom možnosť prezentovať projekty na najväčších medzinárodných start-upových podujatiach na svete. "Za posledné dva roky realizácie služby 'mesačný stážový pobyt v USA' máme aj na túto lukratívnu službu výrazne pozitívne ohlasy," dodáva s tým, že podnikatelia majú aj možnosť zapojiť sa do komunitárnych programov. To býva zaujímavé najmä pre tých, ktorí chcú expandovať na zahraničné trhy.



SBA v roku 2019 po prvýkrát ponúka účasť na medzinárodných odborných podujatiach v EÚ pre nepodnikateľov mladým záujemcov o podnikanie do 35 rokov, ktorí si chcú porovnať svoje podnikateľské nápady. Pre začínajúcich podnikateľov v regiónoch Slovenska je určený virtuálny inkubátor. Program akcelerátor slúži na otestovanie podnikateľského nápadu v praxi. Službu coworking plánuje agentúra rozšíriť aj do ďalších regiónov.



V roku 2018 využilo služby ako kurz podnikateľských zručností, workshopy, networking a individuálne konzultácie vyše 2600 záujemcov o podnikanie po celom Slovensku, z čoho vyše 60 % boli budúci podnikatelia do 30 rokov, uzatvára Slovak Business Agency.