Podpora výroby elektriny má byť viac trhovo orientovaná

Bratislava 17. októbra (TASR) - Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET) by mal byť viac trhovo orientovaný. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR preto pripravilo novelu zákona o podpore OZE a KVET, ktorú v stredu schválil parlament. Účinnosť by mala novela zákona nadobudnúť od 1. januára 2019.



Už od roku 2009 podľa MH SR pokračuje diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej z OZE alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou v Slovenskej republike, pričom výzvy, ktorým je potrebné v tejto súvislosti čeliť, sú v dôsledku významného nárastu inštalovanej kapacity čoraz naliehavejšie.



"Ďalší problém predstavuje skutočnosť, že celková produkcia elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktorá sa podľa súčasnej právnej úpravy používa na krytie strát v sústave, v súčasnosti prevyšuje reálne straty sústavy," informoval rezort hospodárstva.



Agenda podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou je podľa MH SR decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok.



"Preto sa navrhuje centrálna správa systému podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, a to administrácia podpory, dátový manažment a financovanie podpory organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou," zdôraznil rezort hospodárstva.



Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.



MH SR dodalo, že za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou sa v záujme udržateľnosti systému podpory navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie.



Na základe pozmeňujúceho návrhu z výboru sa tiež zavádza nová povinnosť primiešavať minimálny objemový podiel biozložky do motorovej nafty a benzínu. Plénum schválilo aj návrh z výboru, podľa ktorého sa precizuje znenie definície zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Zároveň sa zavedie prechodné ustanovenie, ktoré má zabezpečiť, aby sa výrobca elektriny po účinnosti novely neocitol v režime neoprávneného odberu alebo neoprávnenej dodávky do sústavy.



K novele predložil päť pozmeňujúcich návrhov opozičný poslanec z SaS Karol Galek. Okrem iného navrhoval stanovenie maximálnej výšky platby za prístup do prenosovej sústavy a platby za prístup do distribučnej sústavy pre každého výrobcu elektriny, ktorý ju je povinný uhrádzať, a to na sumu 50 centov za jednu megawatthodinu elektriny dodanej do prenosovej alebo distribučnej sústavy. Ani jeden z jeho pozmeňujúcich návrhov plénum neschválilo.