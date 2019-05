Podvodné emaily poškodzujú slovenské firmy, sú zraniteľnejšie ako inde

V diskusnej relácii Ekonomika Tu a Teraz na TABLET.TV bol hosťom Peter Kleinert zo spoločnosti Binary Confidence.

Bratislava 24. mája (TASR) - Firmy na Slovensku sú zraniteľnejšie voči kybernetickým útokom ako v susedných krajinách. V minulosti podcenili tento typ hrozieb a v súčasnosti len dobiehajú zameškané. Objednávanie si cielených útokov v kyberpriestore je v globálnom svete jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Peter Kleinert zo spoločnosti Binary Confidence.



„Každá firma je zraniteľná. Veľa firiem na Slovensku si myslelo opak. Hrozby sa nám v minulosti vyhýbali aj pre jazykovú bariéru. Mnohé útoky majú podobu množiacich sa emailov na konkrétnych, najmä vysokopostavených zamestnancov, či manažérov firiem. Slovenských však v minulosti nevedeli osloviť v materskom jazyku. To sa už zmenilo,“ konštatoval Kleinert.







Podvodné maily sú veľmi častým spôsobom ako poškodiť firmy. „Útočníci ukradnú identitu obchodného partnera, používajú podobné, aby konali finančné podvody. Manažérov uvádzajú do omylu, keď žiadajú zaslanie financií na iný účet firmy ako dovtedy. Útočníkom sa často podarí vylákať peniaze od manažérov,“ upozornil Kleinert, ktorý tvrdí, že kybernetických útokov je stále viac. „Dajú sa nakúpiť rôzne typy útokov, presne nastavené na cieľový objekt. Každý rok rastie počet a sofistikovanosť útokov,“ uviedol Kleinert.



Firmy s týmto vývojom musia počítať a systémovo sa brániť. „Dôležitý je výber dobrého poskytovateľa internetu. Podvrhnuté emaily vtedy idú automaticky do koša alebo do nevyžiadanej pošty. Všetko je potrebné zálohovať. Keď firma po útoku stratí údaje, nemusí ich získať späť. Rovnako má významnú úlohu kvalitný antivírový program. No hlavne netreba otvárať každú prílohu, ktorá sa objaví v emaile z neznámej adresy,“ dodal Kleinert.