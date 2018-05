Najhoršie podnikatelia hodnotili funkčnosť politického systému v štáte (pokles o 10,16 %) a vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (pokles o 9,34 %).

Bratislava 24. mája (TASR) - Pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2018 zhoršil. Informoval o tom viceprezident Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina.



"V pohľade podnikateľov na podnikateľské prostredie v 1. štvrťroku 2018 sa odrazila neistota ohľadom schopnosti politického systému riešiť politické krízy a zistenie, že korupcia a organizovaný zločin siaha do najvyšších úrovní štátu. Skutočnosť, že pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa zhoršil aj v 1. štvrťroku 2018, nie je prekvapujúca. Prispeli k tomu skutočnosti, ktoré vyšli najavo po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a to najmä neschopnosť politikov a politického systému prevziať politickú zodpovednosť a riešiť vzniknutú krízu zodpovedne a systémovo. Vážne podozrenia, že korupcia a organizovaný zločin siahajú až do najvyšších úrovní štátu a že sú ním zasiahnuté aj centrálne orgány štátnej moci, bol pre mnohých šok," spresnil.



Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje PAS, podľa Serinu dosiahol úroveň 45,90 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 3,41 %. Najhoršie podnikatelia hodnotili funkčnosť politického systému v štáte (pokles o 10,16 %) a vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (pokles o 9,34 %). Nasledujú indikátory uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (pokles o 9,18 %) a výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu (pokles o 8,81 %). Až na piatom mieste je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (pokles o 8,36 %).



"Z uvedeného možno konštatovať, že podnikatelia vnímajú ako najväčší problém čím ďalej tým väčšie zlyhávanie základných funkcií štátu. V tejto súvislosti sme sa pozreli na vývoj vyššie uvedených kritérií za posledných 12 rokov, ktoré pokrývajú posledný rok vlády Mikuláša Dzurindu a všetky vlády Roberta Fica a Ivety Radičovej. Z týchto grafov vyplýva, že podnikatelia bez ohľadu na pravicovú či ľavicovú vládu negatívne vnímajú už viac ako dvanásť rokov vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a úroveň korupcie na úradoch," zdôraznil viceprezident PAS.



To, čo je nóvum za posledných desať rokov je podľa Serinu prepad dôvery vo funkčnosť politického systému v štáte a naopak, presvedčenie o výskyte hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu, ktoré vnímajú podnikatelia najmä v posledných rokoch ako čoraz väčší problém.