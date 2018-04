Poisťovne majú platiť novú 8-% daň z neživotného poistenia

Novú daň však ostro kritizujú poisťovne, podľa ktorých negatívne zasiahne do ich finančného zdravia a poškodí spotrebiteľov, ktorým môžu zdražieť poistky.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Od 1. októbra tohto roka sa má na Slovensku zaviesť nová daň z neživotného poistenia. Má byť vo výške 8 % a v plnej miere má nahradiť 8-% odvod, ktorý v súčasnosti platia poisťovne. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z poistenia, ktorú v piatok schválila vláda.



Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod. Rezort financií uviedol, že zákon bude prehľadný, jednoduchý a nebude sa dotýkať produktov životného poistenia. "Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú jednak doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia, zavedený od 1. januára 2017, je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam, a rozdielne zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2017 a po tomto dátume," zdôvodnilo zavedenie dane ministerstvo s tým, že takáto daň je štandardným nástrojom používaným v Európskej únii.



Rezort financií je tiež presvedčený, že zmeny vyplývajúce zo zákona by klienti poisťovní nemali výrazne pocítiť. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, a preto je rezort financií názoru, že nie je potrebná zmena platných zmlúv. "Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky," uviedlo ministerstvo, ktoré je tiež presvedčené, že poisťovne majú niekoľko možností, ako ceny poistného pre klientov udržať na súčasných úrovniach. "Či už je to optimalizáciou činnosti, znížením nákladov, napríklad na sprostredkovateľov, alebo znížením zisku," dodalo MF SR.



Novú daň však ostro kritizujú poisťovne, podľa ktorých negatívne zasiahne do ich finančného zdravia a poškodí spotrebiteľov, ktorým môžu zdražieť poistky. Podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) totiž nie je reálne očakávať, že poisťovne budú mať dosť zdrojov zo zisku na zaplatenie dane, keďže celková odvedená daň bude pravdepodobne vyššia, než je sumárny zisk sektora z neživotných poistení. Asociácia MF SR vyčíta aj to, že tento zákon je retroaktívny, pretože daň sa má platiť aj z poistných zmlúv uzatvorených v minulosti, kde bola cena kalkulovaná bez dane, čo výrazne negatívne ovplyvní solventnosť poisťovní.



Štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager po skončení rokovania vlády uviedla, že odmieta tvrdenia poisťovní o retroaktivite tohto zákona. "Ja som proti tejto rétorike. Poistná daň je daňou, ktorá je štandardná. Mechanizmus sme komunikovali s odborníkmi z iných krajín ako je Rakúsko, Nemecko. Zmluvné vzťahy môžu byť uzatvorené aj na dobu neurčitú, pričom práve v tomto segmente sú výročné obdobia, to znamená, že hoci bude zmluva trvať, poistné sa platí zväčša na nasledujúci fiškálny rok. Úplne vylučujem retroaktívne uplatňovanie tejto dane," skonštatovala Meager s tým, že uplatňovanie tejto novej dane rezort financií odkomunikoval aj s Generálnou prokuratúrou SR, či Protimonopolným úradom SR.