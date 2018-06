Poisťovne sa s rezortom financií sporia pre novú 8-% daň z poistenia

Návrh zákona je v súčasnosti v parlamente už v druhom čítaní, finančný výbor k nemu schválil vo štvrtok niekoľko zmien. Štát by mal ročne na tejto dani vybrať od poisťovní približne 36 miliónov eur.

Bratislava 7. júna (TASR) - Poisťovne sa naďalej sporia s Ministerstvom financií (MF) SR o novej 8-% dani z neživotného poistenia. Poisťovne návrh zákona označujú za retroaktívny a varujú pred zdražovaním poistiek, rezort financií tieto tvrdenia však odmieta. Návrh zákona je v súčasnosti v parlamente už v druhom čítaní, finančný výbor k nemu schválil vo štvrtok niekoľko zmien. Štát by mal ročne na tejto dani vybrať od poisťovní približne 36 miliónov eur.



"Diskusia sa viedla v politickej rovine. Už sa nepodarilo viesť ju rozumne," skonštatovala pred rokovaním výboru generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková. SLASPO preto spustilo aj mediálnu kampaň, v ktorej upozorňuje na viaceré riziká zavedenia tejto dane. "Mali sme za to, že ak politici tvrdia ľuďom, že to nespôsobí tlak na cenu, tak my sme sa snažili vysvetliť, že to bude mať vplyv na cenu poistného. Návrh zákona spôsobuje zásah do hospodárenia poisťovní, pretože obzvlášť pri zmluvách, ktoré boli dojednané v minulosti, nebolo s takýmto nákladom počítané," vysvetlila Žáková.



Zákonu asociácia naďalej vyčíta aj retroaktivitu, pretože má zasiahnuť aj zmluvné vzťahy uzatvorené v minulosti. Podľa Žákovej by sa mala posunúť účinnosť zákona. Na výbore takýto návrh predložili koaliční poslanci. Pôvodne navrhoval rezort financií, aby zákon platiť od októbra tohto roka, po novom má platiť od 1. januára 2019. "Zaviesť daň v strede hospodárskeho roka považujeme za neprijateľné a za fakt, ktorý je v rozpore so samotnými legislatívnymi pravidlami vlády," poznamenala Žáková.



K návrhu zákona má výhrady aj opozícia. Podpredseda finančného výboru Eugen Jurzyca (SaS) avizoval, že tento zákon neplánuje podporiť. Podľa neho nie je dostatočne vysvetlené, prečo by mala byť táto oblasť finančného trhu zdanená.



Kritiku poisťovní odmieta rezort financií. "Ide o náhradu odvodu za daň. Zákon preklápa poistný odvod na poistnú daň na transparentný európsky finančný inštrument," zopakovala už po niekoľkýkrát štátna tajomníčka ministerstva Dana Meager. Odmieta tiež zdražovanie poistiek, ako aj retroaktivitu zákona. "Ak uzatvára človek zmluvu s poisťovňou, tak zväčša na dobu neurčitú. Každý rok príde prípis od poisťovne, kde povie, koľko je potrebné zaplatiť a zaplatením sa predlžuje zmluvný vzťah. MF SR týmto návrhom zákona aplikuje daň na tie poistné plnenia, ktoré budú realizované po účinnosti tohto zákona," tvrdí Meager.



Pripomenula tiež správu Národnej banky Slovensku, ktorá sa venuje hospodáreniu poistného sektora v minulom roku. Meager z nej uviedla, že ziskovosť vzrástla aj napriek nákladom na už zavedený 8-% odvod, pričom sa zlepšil aj finančný výsledok v sektore neživotného poistenia.



Štát by mal na novej dani ročne získať približne 36 miliónov eur. Vláda sa zatiaľ ale nedohodla na vytvorení určitej ochrannej schémy, ako je to v prípade bánk pri bankovom odvode. "Diskusie o účelovej viazanosti pokračujú, je to predmetom technických diskusií. Nemožno ale úplne banky porovnávať s poisťovňami, pretože pracujú v úplne iných režimoch, čo sa týka rezerv či solventnosti," uviedla Meager. Vylúčila však, že v rámci druhého čítania by bol predložený pozmeňujúci návrh v parlamente, ktorým by sa takáto schéma zaviedla. Môžu však byť predložené ešte technické úpravy niektorých ustanovení, keďže Žáková aj počas rokovania výboru upozornila na určité riziká v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložili koaliční poslanci.