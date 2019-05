Papierové zmluvy sú na ústupe, sú spracovávané elektronicky

Sprostredkovatelia komunikujú s finančnými inštitúciami online cez webservisy.

Bratislava 11. mája (TASR) - Papierové zmluvy sú na ústupe, dnes sú spracovávané a podpisujú sa elektronicky. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.



Klienti majú k dispozícii mobilné aplikácie so službami, sú v nich uložené všetky zmluvy a kontaktné údaje. "Cez aplikáciu môžu nahlasovať poistné udalosti, porovnávať finančné produkty, a podobne. V styku s klientom sa využívajú aj chatboty (počítačové programy, ktoré sú určené na automatizovanú komunikáciu)," priblížil predseda predstavenstva asociácie.



Sprostredkovatelia komunikujú s finančnými inštitúciami online cez webservisy. "Takáto forma prináša aj vysokú bezpečnosť ochrany dát pred zneužitím," povedal.



Sektor poisťovníctva podľa neho flexibilne reaguje na potreby trhu. V súčasnosti väčšina mladých ľudí rieši aj svoje finančné potreby pomocou smartfónov a aplikácií. "To, čo kedysi trvalo týždne a mesiace, vybavíte za pár hodín," poukázal na využitie moderných technológií.



AFISP dlhodobo upozorňuje na byrokratické zaťaženie. Legislatíva prikazuje sprostredkovateľom podľa nej poskytnúť klientom množstvo informácií, z ktorých sú mnohé zložité a nemajú pre nich pridanú hodnotu. Asociácia presadzuje zjednodušenie informácií a zníženie byrokratického zaťaženia, uzavrel Lancz.