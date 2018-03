Pokles akcií signalizuje, že konjunktúra prekročila svoj zenit

Karty teraz mieša americký prezident Donald Trump svojím zvýšením úrokovej sadzby Fedom.

Frankfurt nad Mohanom 23. marca (TASR) - V piatok sa v nepriaznivej medzinárodnej hospodárskej situácii indexu DAX, hlavnému indexu nemeckej akciovej burzy, nedarilo. Počas posledného pracovného dňa 12. týždňa na krátky čas klesol na najnižšiu úroveň od februára. Do skončenia obchodovania sa však mierne zotavil. Napriek tomu oslabil o 1,77 % na 11.886,31 bodu. V porovnaní s piatkom (16.3.) klesol o 4,06 %.



„Nálada v nemeckom hospodárstve sa rozplynula, optimizmus zmizol,“ uviedol trhový expert Daniel Saurenz zo spoločnosti Feingold Research.



Karty teraz mieša americký prezident Donald Trump svojím zvýšením úrokovej sadzby Fedom, ktorý je centrálnou bankou USA, obmedzením obchodu s Čínou a mimoriadnymi problémami akcií amerických technologických titulov. Saurenz dodal, že vyššie úroky na cenné papiere môžu znížiť príťažlivosť akcií firiem.



Analytici venovali zvýšenú pozornosť už aj nasledujúcemu týždňu. V piatok (30.3.) sa začnú veľkonočné sviatky. Hoci bude 13. týždeň o jeden pracovný deň kratší, zrejme nebude nudný.



Dirk Frieczewsky zo spoločnosti Lynx Broker vidí problémy v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Zaťaží Európsku úniu a do Spojených štátov sa obchodný konflikt vráti ako bumerang.



Analytička Claudia Windtová z krajinskej banky Helaba vyhlásila, že okrem toho existuje riziko, že obe mocnosti, USA a Čína, zápasia nielen o hospodársku, ale predovšetkým o politickú hegemóniu. Európa v kríze môže byť medzi veľmocami rozdrvená.



Nepríjemnou príťažou sa podľa Windtovej stáva všeobecné zneistenie celej nemeckej ekonomike. Zhoršil sa index nákupných manažérov ekonomického ústavu Ifo, index jeho podnikateľskej klímy, čo je dôležitý indikátor možného oslabenia súčasnej konjunktúry. Signalizuje, že prekročila vrchol svojho rastu. Jej krivka začne klesať.



Miernym optimistom zostal investičný analytik Frank Klummp z krajinskej banky Baden-Württenberg. Podľa neho treba len veriť, že Trumpa v krajnom prípade privedie k zmene kurzu pokles indexu Dow Jones Industrial, ktorý je hlavným indexom americkej burzy v New Yorku. A americký prezident zastaví ďalšie stupňovanie obchodnej vojny vo svete. Akciový trh je barometrom, ktorý sa dá len ťažko ignorovať.