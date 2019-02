Pokles zásob ropy v USA a kroky OPEC+ podporili ceny komodity

Americký ropný inštitút (API) uviedol, že podľa jeho odhadov zásoby ropy v USA klesli v týždni do 22. februára o 4,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).

Singapur 27. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, keď trhy zareagovali na informácie o poklese ropných zásob v USA, ako aj na signály zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že bude v obmedzovaní produkcie pokračovať napriek opätovnému tlaku amerického prezidenta na zníženie cien ropy.



Ceny okrem toho podporuje znižovanie ťažby zo strany OPEC-u a ďalších producentov, ktorí sú spoločne známi ako skupina OPEC+. S cieľom dostať trh s ropou do rovnováhy a podporiť ceny sa producenti koncom minulého roka dohodli, že od januára začnú znižovať ťažbu o 1,2 milióna barelov denne.



V týchto dňoch však na kroky skupiny OPEC+ opäť zareagoval americký prezident Donald Trump, podľa ktorého sú ceny vysoké. V reakcii na jeho vyjadrenia ceny ropy na začiatku týždňa prudko klesli, v stredu sa však situácia zmenila, keď zdroje z OPEC-u dali najavo, že OPEC+ mieni v obmedzovaní ťažby pokračovať.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla do 7.23 h SEČ o 52 centov na 65,73 USD (57,86 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 56 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 50 centov.



(1 EUR = 1,1361 USD)