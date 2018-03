Pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu sa v máji znížia

V súčasnosti vodičovi hrozí v prípade chýbajúcej či neplatnej emisnej a technickej kontroly v obidvoch prípadoch pokuta 165 eur.

Bratislava 14. marca (TASR) - Pokuty za neplatnú či chýbajúcu emisnú a technickú kontrolu sa v máji tohto roku znížia. Zmiernenie sankcií prinesie do praxe nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



V súčasnosti vodičovi hrozí v prípade chýbajúcej či neplatnej emisnej a technickej kontroly v obidvoch prípadoch pokuta 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny z tejto pokuty, považuje sa sankcia za uhradenú.



Ministerstvo dopravy však po novom prináša zmenu v tom, že ak si majiteľ auta dodatočne splní túto svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, táto sankcia sa bude považovať za uhradenú.



Zámer takto znížiť pokuty za neplatné či chýbajúce emisné alebo technické kontroly pritom ministerstvo dopravy avizovalo ešte v decembri 2016. Nakoniec sa ho podarilo v parlamente schváliť až teraz.



Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke prináša aj čiastočnú liberalizáciu trhu so stanicami technických a emisných kontrol. Pôvodný návrh úplnej liberalizácie siete staníc totiž poslanci v pléne upravili prijatím pozmeňujúceho návrhu k vládnemu zákonu.



Po novom tak aj naďalej ostane kompetencia ministerstvu dopravy povoľovať vytváranie nových staníc technických a emisných kontrol. Záujemca o vytvorenie takejto stanice bude musieť splniť zákonom stanovené podmienky, povolenie na jej vznik však bude musieť udeliť ministerstvo. Počet staníc emisnej a technickej kontroly však vzrastie o konkrétne množstvo.



Podľa pôvodného návrhu rezortu dopravy, a teda pri úplnej liberalizácii, by si mohol stanicu emisnej a technickej kontroly založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo by však nelimitovalo počet týchto staníc. Tým sa mal podľa rezortu zvýšiť počet týchto staníc a odstrániť dlhé čakacie lehoty na kontroly.