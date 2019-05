Pokuty za niektoré mýtne prehrešky sa znížia

Konkrétne sa má znížiť výška pokuty uloženej v správnom aj v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta z 1500 eur na 1050 eur.

Bratislava 10. mája (TASR) - Pokuty za niektoré mýtne prehrešky uložené v správnom aj v rozkaznom konaní sa znížia. Novelu zákona o výbere mýta z dielne rezortu dopravy v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Konkrétne sa má znížiť výška pokuty uloženej v správnom aj v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta z 1500 eur na 1050 eur. Dôvodom je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR to, aby bola výška pokuty v rozkaznom konaní pri zaplatení jej dvoch tretín do 15 dní rovnaká, ako je maximálna výška pokuty v blokovom konaní. V prípade, že by sa po novom uhradili dve tretiny z pokuty do 15 dní od doručenia rozkazu, znamenalo by to sumu 700 eur. Pokuta sa vtedy považuje za uhradenú v plnej výške a išlo by o rovnakú sankciu, aká je aj v blokovom konaní.



"Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta, ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom," odôvodnilo ministerstvo v návrhu novely.



Zároveň sa má znížiť výška pokuty v správnom konaní vrátane rozkazného konania za nesprávne zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta. Sankcia má klesnúť zo 480 eur na 180 eur.



Dôvodom je opäť stanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní, ako je výška pokuty uložená v blokovom konaní. Po uhradení dvoch tretín z pokuty do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola po novom suma 120 eur, čo by bolo rovnaké ako pokuta 120 eur uložená v blokovom konaní. Aj v tomto prípade chce ministerstvo zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako v blokovom konaní.



Aj keď novela zákona znižuje výšku pokút za mýtne prehrešky, ministerstvo nepredpokladá negatívny vplyv tejto právnej normy na rozpočet. Odhaduje totiž, že sa takýmto krokom zvýši percento úhrady pokút a následne sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel.



Novelou zákona súčasne ministerstvo dopravy upravuje elektromobily v oblasti výberu mýta. Tieto vozidlá zaraďuje do najekologickejšej, čiže najnižšej mýtnej sadzby.



Zároveň sa novelou vypúšťa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Podľa ministerstva sa totiž ukazuje takéto každoročné upravovanie sadzby mýta ako neprimerané, pretože ide o nepatrné zvýšenie či zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov. "Pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb. K valorizácii mýtnych sadzieb môže v budúcnosti dôjsť, avšak len v prípade, ak sa preukáže jej ekonomická opodstatnenosť," opísalo ministerstvo.



Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa vypúšťa ohraničenie času nájmu súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu. Tie sa môžu prenechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom na základe nájomnej zmluvy. "Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu s tým, že ohraničenie času nájmu sa vypúšťa z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom.