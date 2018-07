Polícia koná v prípade možného vývozu kontaminovanej zeminy na D4 a R7

Bratislavská miestna časť Nivy je poznačená znečistením z bývalých chemických fabrík či zbombardovanej rafinérie Apollo, kde v minulosti došlo k únikom škodlivín až do podzemnej vody.

Bratislava 11. júla (TASR) – Polícia začala v prípade údajného vývozu nebezpečnej kontaminovanej zeminy z areálu bývalej autobusovej stanice na bratislavských Mlynských nivách na stavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



"Podľa doterajších informácií sa má miesto skutku nachádzať v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a obce Ivanka pri Dunaji. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie," spresnila hovorkyňa. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tieto zistenia považuje za závažné. "Ak sa to potvrdí, musí byť vyvodená zodpovednosť," povedal pre TASR. Otázku chce otvoriť aj na poradách k D4 a R7.



Konzorcium, ktoré obchvat stavia, na otázky TASR neodpovedalo. V minulosti však deklarovalo, že materiál používaný na stavbu disponuje platnými certifikátmi kvality a že prechádza prísnymi kritériami posúdenia vhodnosti jeho použitia na výstavbu, vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.



Na možný vývoz kontaminovanej pôdy z potvrdenej environmentálnej záťaže na bratislavských Nivách na stavbu bratislavského obchvatu upozornil v apríli podnet, ktorý má TASR k dispozícii. Zaoberala sa ním aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Bratislavská miestna časť Nivy je poznačená znečistením z bývalých chemických fabrík či zbombardovanej rafinérie Apollo, kde v minulosti došlo k únikom škodlivín až do podzemnej vody.



Developer HB Reavis, ktorý na mieste zbúranej autobusovej stanice buduje nový terminál, tvrdí, že si uvedomuje, že stavia v zóne historicky vystavenej znečisteniu. "V tejto oblasti postupujeme mnohokrát aj nad rámec legislatívy. Spolupracujeme výhradne s certifikovanými dodávateľmi a môžeme garantovať, že pri realizácii projektov postupujeme v súlade s platnou legislatívou a industriálnu záťaž riešime maximálne zodpovedne," povedala pre TASR hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová. Do dekontaminácie podložia v území podľa nej doteraz investovali viac ako 16,5 milióna eur. HB Reavis tvrdí, že pri aktuálnom vyšetrovaní poskytli polícii maximálnu možnú súčinnosť a všetky potrebné informácie.



Spoločnosť EBA, ktorá pre developera nebezpečný odpad spracúva, deklaruje, že celá sanácia environmentálnej záťaže prebieha v zmysle zákona a pod dozorom nezávislého odborného geologického dohľadu. "Všetky potrebné informácie k prípadu sme poskytli polícii. V rámci sanácie zemín boli a sú priebežne odoberané a analyzované vzorky zemín s cieľom rozlíšenia, či je priebežne odťažená zemina nebezpečným odpadom, alebo nie. V závislosti od výsledkov analýz sa následne so zeminami nakladá v súlade s platnou legislatívou," uviedla pre TASR obchodná riaditeľka EBA Monika Fickuliaková. Podľa HB Reavis znečistená výkopová zemina je odvezená do recyklačného zariadenia na úpravu. Zemina, ktorá nie je znečistená a bola klasifikovaná ako použiteľný materiál, sa využíva pri budovaní rýchlostných ciest.



Polícia začala v júni aj trestné stíhanie vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi v prípade možného znečistenia Jarovského ramena pri výstavbe D4 a R7. Konzorcium znečistenie odmieta.