Poľnohospodári: Jesenné práce v SR sú v plnom prúde, úroda bude nižšia

Pri kukurici, slnečnici a cukrovej repe sa očakáva pokles úrody o 10 až 20 %.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Jesenné práce v SR sú v plnom prúde. Poľnohospodári ich vykonávajú prakticky na celom území Slovenska, s výnimkou regiónov, kde to daždivé počasie a vlhká pôda nedovoľujú. Pri jesenných plodinách sa očakáva pokles úrod u všetkých komodít. Pri kukurici, slnečnici a cukrovej repe sa očakáva pokles úrody o 10 až 20 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Na vývoj porastov jesenných plodín ako kukurica, slnečnica, zemiaky a cukrová repa podľa neho pôsobili júnové dažde veľmi pozitívne. Neskoršie výrazne suché a teplé počasie však zapríčinilo urýchlenie dozrievania najmä porastov kukuríc a slnečníc. Krátka vegetačná doba môže mať za dôsledok nižšie úrody. "Pre deficit zrážok sme spozorovali aj žltnutie spodných listov pri kukurici a zhadzovanie listov pri cukrovej repe," spresnil.



"V minulom roku sme v dôsledku klimatických zmien zaznamenali rekordne nízke úrody najmä pri kukurici na zrno. Aktuálne úrody je preto nutné porovnávať s päťročným priemerom. Pri kukurici, slnečnici a cukrovej repe očakávame výpadok na úrovni 10 až 20 %," priblížil.



Informoval, že v bratislavskom regióne sa v minulom roku na začiatku októbra očakávali vysoké výpadky úrod slnečnice a kukurice (od 25 do 100 %). V niektorých prípadoch poľnohospodári kukuricu na zrno pokosili na siláž. V súčasnosti je situácia omnoho lepšia. Pestovatelia už postupne finišujú so zberom slnečnice, s kukuricou na zrno sú v polovici.



"V okresoch Levice a Galanta začali farmári so zberom jesenných plodín mimoriadne skoro. Zber slnečnice začali naši farmári v okrese Galanta už 12. augusta, čo je približne o tri týždne skôr ako po minulé roky. V dôsledku mimoriadne teplého počasia bolo v mnohých prípadoch zrno slnečnice také suché, že pri jeho sušení nemuseli poľnohospodári vynaložiť až také vysoké finančné prostriedky ako obvykle," poznamenal.



V trenčianskom aj seneckom regióne, v okresoch Prievidza aj Komárno pokračujú podľa neho vďaka priaznivému počasiu jesenné práce plynule. V poslednom uvedenom okrese poľnohospodári avizujú sľubnú úrodu kukurice, ktorá sa pohybuje od 8 do 10 ton na hektár. "Pestovatelia pokročili s prácami aj v Turci. Aktuálne je kukurica na zrno aj zemiaky pozbierané už na celej osiatej výmere. Osev ozimín sa taktiež blíži ku koncu. V regióne Lučenec je repka osiata na 100 %," doplnil.



Podčiarkol, že v regiónoch Dolný Spiš, Stará Ľubovňa a Bardejov ukončili zber zemiakov s priemernou úrodou od 21 do 24 ton na hektár. V regióne Michalovce narobilo letné sucho množstvo problémov. Dopad sucha cítiť nielen na hektárových úrodách, ale aj pri oseve repky. Približne tretina jej výmery trpí nedostatkom vlahy, porasty sú nerovnomerne povzchádzané a niektoré plochy museli nanovo preosiať. "V mnohých regiónoch trápi poľnohospodárov aj premnožená lesná zver, ktorá požiera a znehodnocuje úrodu," dodal Korpáš.