Poľnohospodári: Nekalosti sa voči farmárom dejú aj na Kysuciach

Bratislava 1. februára (TASR) - Nekalosti a utláčanie pri agrodotáciách sa voči malým farmárom dejú aj na Kysuciach. Uviedli to v piatok Patrik Magdoško a František Oravec z občianskeho združenia Iniciatíva poľnohospodárov po stretnutí s námestníkom generálneho prokurátora SR Petrom Šufliarskym. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca juhoslovenských farmárov Zsolt Molnár.



"Máme tvrdé zistenia v rámci Kysúc. Na to sme chceli aj upozorniť Generálnu prokuratúru, že Kysuce sú na tom tak isto, ako východ Slovenska, kde sme objavili možno ďalšiu Roškovú v prevedení niekoho iného, kde tvrdo 'vypaľuje' malých farmárov a oberá ich o pôdu. Bol som osobne na stretnutí s 12 farmármi, z ktorých už 6 farmárov skončilo," priblížil Magdoško.



"Sústredili sme teraz pozornosť GP SR na to, aby sa zaoberali Kysucami, lebo je to isté, čo bolo na východe Slovenska. Ide tam o klasický systém, ako zlikvidovať malých farmárov v danom regióne. Veľká firma si vytvorí napríklad 5 malých firiem, ktoré začnú 'križovať' malých farmárov ((blokovať príjem štátnej dotácie tým, že na jeden pôdny blok si o ňu požiadajú dvaja farmári, pozn. TASR). Ak má malý farmár 20 hektárov pôdy, na tomto ho veľká firma 'zakrižuje', stopnú sa dotácie," oznámil Magdoško.



Ak malý farmár "nestiahne" svoju žiadosť o dotácie, automaticky nedostane podľa Magdoškových slov od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) žiadne peniaze. "Veľké firmy takto sofistikovaným spôsobom vytláčajú malých farmárov z polí, ničia im úrodu. Oznámenia na polícii boli zamietané. O tomto sme teda dnes informovali Generálnu prokuratúru, že Kysuce sú v katastrofálnom stave. Priamo sme dali aj zistenia z prokuratúry, z polície a vysvetlili sme, aká je tam v skutočnosti situácia. Menovali sme aj firmy, ktoré tam pôsobia, upozornili sme na schému pôsobenia," povedal.



"Neviem, či je dobré teraz priamo menovať konkrétnu osobu. Dohodli sme sa, že najprv nech sa urobí šetrenie, nech sa otvoria prípady. Čoskoro sa bude dať povedať aj meno, aj to, kto za tým všetkým stojí," dodal Magdoško.



"Pána námestníka GR SR sme informovali okrem iného aj o tom, že PPA v rozpore so zákonom o správnom konaní vedie správne konania tak, že veľký farmár, ktorý nemá právny titul na užívanie pôdy 'zakrižuje' jednoduchého malého farmára, tak malý farmár nemá možnosť pozrieť sa do zložky veľkého farmára. Zákon o správnom konaní však jednoznačne hovorí, že ak napríklad dvaja žiadatelia žiadajú o priame platby na jednu plochu, má to byť jedno správne konanie, aby každá (sporová) strana vedela skontrolovať druhú stranu," doplnil Oravec.



Zástupcovia poškodených farmárov sa v piatok na GP SR zaujímali podľa Magdoška o posun vo vyšetrovaní prípadov, ktoré nahlásili vlani. Vyjadrili sa tiež ku záverečnej správe europoslancov, ktorí kontrolovali situáciu v slovenskom agrosektore.