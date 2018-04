Poľnohospodári pokračujú s jarnými prácami, je nedostatok zrážok

V Bratislavskom kraji ukončili poľnohospodári výsev jarných obilnín na 62 %.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Poľnohospodári pokračujú s jarnými prácami, v regiónoch hovoria o nedostatku zrážok. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



"V 16. týždni prevládalo na väčšine územia suché počasie. K zhoršovaniu sucha prispievajú vysoké denné teploty a s tým súvisiaci vysoký výpar vody a veterné počasie. Pôda má málo vlahy najmä na Orave, Kysuciach, Spiši a na východnom Slovensku," priblížila.



Informovala, že v Bratislavskom kraji (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) ukončili poľnohospodári výsev jarných obilnín na 62 %.



V okrese Galanta počasie počas 16. týždňa podľa nej priam pomáhalo pri výkone jarných prípravných prác, hlavne sejbe kukurice a slnečnice. "Podľa odborníkov toto dlhotrvajúce suché počasie veľmi vysušuje pôdu a už hovoria o vlahovom deficite. Nedostatok zrážok vidno na oziminách a aj na repke. Porasty sú nižšie, majú menšie rozvetvenie. Nedostatok zrážok hlásia aj poľnohospodári v oblasti Senice (okres Senica, Skalica) a Trnavy (okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava), Zvolena, Bánoviec nad Bebravou či Prešova," spresnila.



Podľa Holéciovej v okrese Komárno postupne končia so sejbou slnečnice, súčasne sa naplno rozbehla aj sejba kukurice.



V oblasti Kysúc (okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto) sa podľa jej informácií z jarných plodín sejú len miešanky. "V oblasti Oravy (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) je výsev obilnín ukončený na 94 %, výsev kukurice na siláž na 36 %, výsev jarnej repky na 100 %," poznamenala.



"V oblasti Liptova (okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok) roľníci sejú, prihnojujú oziminy, trvalé trávne porasty a viacročné krmoviny," doplnila.



V oblasti Lučenca (okresy Lučenec a Poltár) podľa hovorkyne SPPK na parcelách blízko lesov majú poľnohospodári až 60 % vyorávky repky ozimnej z dôvodu škôd spôsobených poľovnou zverou.



"Vďaka priaznivému počasiu v okrese Bardejov v 16. týždni jarné práce pokračovali, počasie poľnohospodárom prialo. Začali aj s ochranou ozimín proti škodcom. V niektorých častiach regiónu už by privítali aj dážď. Osev jarných obilnín je ukončený na 91 %, výsev kukurice na siláž na 22 %, výsev repky jarnej na 100 %, výsadba zemiakov na 100 %," dodala Holéciová.