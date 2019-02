Poľnohospodári žiadajú vyššiu podporu pre dodávky slovenských potravín

Slovenský agropotravinársky priemysel je podľa SPPK na dodávky slovenských potravín pripravený.

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári vyzývajú samosprávy a štátne inštitúcie, aby spolupracovali na spôsobe, ako dostať slovenské mäso do materských, základných a stredných škôl. Reagujú tak na škandál s dodávkou rizikového poľského mäsa na slovenský trh, a tým aj do niektorých škôl.



"Je pre nás najdôležitejšie vyzvať starostov, županov a všetkých úradníkov na ministerstve, aby hľadali spôsoby, ako dostať do prevádzok školských jedální slovenské výrobky," uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho na piatkovej tlačovej konferencii. Slovenský agropotravinársky priemysel je podľa neho na dodávky slovenských potravín pripravený.



Podľa SPPK ide najmä o päť druhov výrobkov, ktorými sú hovädzie, bravčové a hydinové mäso, mlieko a mliečne výrobky.



SPPK ocenila apel premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na školské stravovacie zariadenia v súvislosti s dovozom rizikového mäsa, aby uprednostňovali slovenské výrobky. Zároveň poľnohospodári vyzvali spotrebiteľov, aby slovenské výrobky vyžadovali v obchodoch a pozorne si pozerali informácie o pôvode na etiketách výrobkov.



Macho poukázal na nejednotné dotácie v krajinách EÚ, ktoré znevýhodňujú slovenských poľnohospodárov a potravinárov a ktoré sú do určitej miery príčinou nižších cien dovozových výrobkov. "Je najvyšší čas, aby sa agropotravinárstvo stalo dôležitou témou," dodal šéf SPPK.



Celá kauza vypukla po tom, ako sa reportéri poľskej TVN24 infiltrovali do jedného z bitúnkov a zistili, že tu bežne balia na konzumáciu mäso aj z vážne chorých kráv. Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska - v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach. Podľa informácií slovenských úradov išlo o 300 kg mäsa, poľské veľvyslanectvo však informovalo až o dvoch tonách rizikového mäsa z poľského bitúnka. Tomu už poľské orgány odobrali licenciu na predaj.