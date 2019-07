Úrody sú po prvotných odhadoch nižšie od 18 do 40 percent.

Bratislava 20. júla (TASR) - Poľnohospodárov trápi extrémne sucho a enormný výskyt hraboša. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Žatva má rýchly priebeh vďaka relatívne stabilnému počasiu vo väčšine regiónov. V najsevernejších častiach Slovenska žatva ešte nezačala. Poľnohospodárov aktuálne veľmi trápi extrémne sucho a enormný výskyt hraboša poľného," spresnil.



Informoval, že v južnejších okresoch SR už poľnohospodári ukončili zber repky, jačmeňa ozimného a v niektorých prípadoch už aj jačmeňa jarného. V bratislavskom regióne sú porasty repky a hustosiatych obilnín výrazne poznačené suchom. Semená sú zahorené a majú nízke objemové hmotnosti. "Úrody sú po prvotných odhadoch nižšie od 18 do 40 %," priblížil.



Podobné problémy majú podľa neho aj pestovatelia v okrese Galanta či Levice. Výrazný problém bude s kvalitou jačmeňa, ktorý nemusí byť vhodný na sladovnícke účely. V okrese Nové Zámky rovnako pretrváva sucho, z toho dôvodu musia hlavne v ovocných sadoch intenzívne zavlažovať.



"Tento rok majú naši pestovatelia predovšetkým na západnom Slovensku hlavu v smútku aj z enormného premnoženia hraboša poľného. Tento hlodavec spôsobil veľké škody najmä u hustosiatych obilnín. Kalamitný výskyt hraboša hlásia v trnavskom, nitrianskom, senickom, seneckom či galantskom regióne," upozornil.



Poznamenal, že na strednom Slovensku realizujú poľnohospodári zber krmovín na seno a senáž. Extrémne sucho môže ohroziť ďalšie kosby. V okrese Prievidza sa lesná zver postupne sťahuje do porastov kukurice, kde opätovne značne poškodzuje porasty.



Problémy so zverou majú podľa Korpáša aj na Liptove, kde aktuálne začali so zberom ozimného jačmeňa. V najsevernejších okresoch Slovenska so žatvou ešte nezačali. Na Kysuciach predpokladajú začiatok prác v 30. týždni.



"Na dolnom Spiši likvidujú trávne porasty aj porasty kukurice diviaky. Do zberu kukurice je ešte ďaleko, preto sa poľnohospodári obávajú vysokých škôd na úrode," povedal Korpáš.



Doplnil, že v bardejovskom regióne je taktiež veľké sucho. Pôda je popraskaná. Poľnohospodári predpokladajú nedostatok krmovín, ohrozené sú tak aj stavy hospodárskych zvierat.



Korpáš dodal, že v prešovskom regióne ukončili poľnohospodári zber ozimného jačmeňa a začali so zberom repky jačmeňa jarného. Žatevné práce plynule pokračovali aj v okolí Trebišova, kde už aj finišujú so zberom jačmeňa jarného či pšenice jarnej. V okolí Sobraniec a Michaloviec rovnako výrazne pokročili so žatevnými prácami. Poľnohospodári sa chystajú na zber sena, ľanu i ďalších hustosiatych obilnín.