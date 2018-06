Poľnohospodárske družstvo v Senici uviedlo do prevádzky kravín

Predmetom činnosti družstva je rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov.

Senica 21. júna (TASR) – V Senici sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej prevádzky kravína s dojárňou, ktorá nahradí viac ako 50 rokov staré maštale. Na spustení prevádzky sa zúčastnili podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS), predseda predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva (PD) Senica Peter Morávek a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.



Poľnohospodárske družstvo Senica vo štvrtok otvorilo novú maštaľ, ktorá prispeje k zefektívneniu výroby a skvalitneniu mlieka. Výroba PD je smerovaná výhradne na slovenský trh, kam smeruje takmer celá produkcia. "Družstvo v Senici je ukážkou, že aj družstevná forma podnikania môže byť ziskovou formou v poľnohospodárstve. Vďaka entuziazmu ľudí, keď tu našlo prácu 166 ľudí z okolitých dedín. Táto nová prevádzka je výsledkom vlastnej investície družstva, nie programu rozvoja vidieka. Boli ochotní peniaze, ktoré možno zarobili aj z diverzifikovanej činnosti, vložiť do ďalšieho rozvoja," uviedla Matečná.



PD Senica vzniklo v roku 1975 zlúčením družstiev Čáčov, Senica, Kunov, Hlboké, Rybky a Rovensko. Do výroby neustále investuje, aktuálne otvorilo maštaľ aj s dojnicami. "Predovšetkým zefektívni výrobu, zníži náklady na výrobu mlieka a prispeje k jeho úžitkovosti. Mlieko bude tak bude obsahovať viac tukov aj bielkovín. Do nového moderného kravína sme investovali viac ako 1,3 milióna eur, to všetko z vlastných zdrojov," vysvetlil Morávek. Predmetom činnosti družstva je rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov. Na vlastnom bitúnku porážajú vlastné zvieratá. Vo vlastnej predajni realizujú aj predaj z dvora, ponúkajú na predaj bravčové aj hovädzie mäso či mäsové výrobky.