Polovica Slovákov využíva internetbanking

Bratislava 25. februára (TASR) - Vlani internetbanking využívala až polovica Slovákov. Vďaka nemu ľudia nemusia zakaždým navštevovať kamenné pobočky banky, svoje financie vedia spravovať z pohodlia domova cez počítač či mobil.



V rámci krajín Európskej únie (EÚ) sa online 'bankovanie' postupne dostáva do popredia. Európsky štatistický úrad Eurostat v najnovších údajoch uvádza, že od roku 2007 sa počet ľudí využívajúcich internetbanking zvýšil zhruba o 25 %.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej najviac využívajú 'bankovanie' cez internet ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Aktívnych užívateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. V Únii je z celkového počtu užívateľov len 24 % ľudí s nižším vzdelaním a až 77 % z nich má strednú a vysokú školu či vyššie vzdelanie.



Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami EÚ vedie nad Poľskom (44 %) a Maďarskom (41 %), ale v Rakúsku je to 58 % a najviac online 'bankujúcich' má Česká republika - až 62 %. Ešte v roku 2007 digitálne 'bankovalo' len 15 % Slovákov, prevažne s vyšším dosiahnutým vzdelaním.



"Z našich prieskumov vyplynulo, že na Slovensku k internetovému bankovníctvu viac inklinujú muži (67 %) v porovnaní so ženami (62 %). Platobné platformy, ako PayPal, Apple Pay či Google Pay využíva na Slovensku 30 % ľudí. Aj v tomto smere nás predbehli Česi (31 %), najmenej tieto platformy využívajú Srbi (15 %)," poznamenala analytička.