Poľsko chce do 5 rokov dovážať z jedného zdroja najviac tretinu plynu

Varšava 4. apríla (TASR) - Dodávky plynu do Poľska by sa mali do budúcnosti diverzifikovať tak, aby krajina nedovážala z jedného zdroja viac než tretinu. Uviedol to v stredu poľský minister energetiky Krzysztof Tchórzewski. Ako dodal, k takejto diverzifikácii by malo dôjsť do piatich rokov.



Tchórzewski na energetickej konferencii Europower vo Varšave povedal, že kľúčové pre budúcu energetickú bezpečnosť Poľska je "diverzifikovať smery, zdroje aj dodávateľov, a to nielen v oblasti elektrickej energie, ale aj ropy a plynu".



Ako minister dodal, "Varšava chce zabezpečiť, aby sa jeden zdroj podieľal na celkových dodávkach plynu do Poľska maximálne 33 %. Takúto úroveň diverzifikácie chce dosiahnuť do roku 2023."