Poľskú zeleninu vydávali za slovenskú, falšovatelia dostanú pokuty

Bratislava 18. mája (TASR) – Potravinoví inšpektori odhalili vo veľkoobchodných skladoch na Slovensku zeleninu so sfalšovaným slovenským pôvodom. Prichyteným prevádzkovateľom hrozí pokuta do výšky 100.000 eur. Informovalo o tom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Kontrolóri uskutočnili v apríli desať špeciálne zameraných kontrol vo veľkoobchodných skladoch. Cieľom bolo preveriť, či ich prevádzkovatelia nemanipulujú s pôvodom zeleniny, ktorú posielajú do obchodov.



"Inšpektori sa pri kontrolách zameriavali na kontrolu dokladov sprevádzajúcich zásielky zeleniny, spôsob ich uchovávania, prenos informácií vrátane krajiny pôvodu do vnútorného informačného systému kontrolovaného subjektu, ako aj správnosť a pravdivosť finálneho uvádzania údajov do dodacích listov a faktúr pre odberateľov. Pri dodávkach sledovanej zeleniny inšpektori vykonali dokumentačnú kontrolu dokladov, kde boli krížovo skontrolované množstvá prijatej a vyskladnenej zeleniny," priblížil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.



Kontrolám boli podrobené najmä sklady v Bratislave, ale aj v okrese Senec a Trenčín. Inšpektori v nich našli zeleninu pochádzajúcu prevažne z Poľska, Holandska, Španielska, Talianska, Turecka, Maroka a Belgicka. Údaj o skutočnej krajine pôvodu bol však podľa MPRV na niektorých produktoch sfalšovaný. Týka sa to poľskej mrkvy a petržlenu, ktoré prevádzkovatelia skladov vydávali za slovenské. Nezrovnalosti odhalili kontrolóri už v dodacích dokladoch, v ktorých chýbal povinný údaj o krajine pôvodu. Táto informácia bola uvedená iba v ponukových cenníkoch spoločnosti, čo predstavuje vážne porušenie predpisov zakotvených v nariadení Európskej komisie, pripomína ministerstvo.



Klamlivo označená zelenina sa nedostane na pulty obchodov, potravinoví inšpektori ju zakázali ďalej predávať. "Orgány úradnej kontroly potravín uložia za zistené nedostatky v daných prípadoch pokutu od 100 do 100.000 eur," avizoval Bíreš.



"Je to veľká výstraha pre ďalších špekulantov, ktorí by chceli parazitovať na dobrej povesti slovenských výrobkov. Budeme tvrdo trestať tých, ktorí takýmto spôsobom poškodzujú nielen spotrebiteľov, ale aj poctivých slovenských pestovateľov," upozornila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).



Pripomenula, že slovenské potraviny majú medzi spotrebiteľmi výbornú povesť. Celoslovenský reprezentatívny prieskum agrorezortu potvrdil, že slovenský pôvod je jedným z dvoch najdôležitejších faktorov, na základe ktorých sa spotrebitelia rozhodujú o nákupe. "Spotrebitelia si uvedomujú, že zelenina či ovocie od slovenských pestovateľov má väčšiu hodnotu živín ako plody, ktoré precestujú tisícky kilometrov a dozrievajú v umelých podmienkach v skladoch alebo na palubách lodí. Žiaľ, ukazuje sa, že túto skutočnosť zneužívajú špekulanti," dodala Matečná.



Potravinoví inšpektori budú v kontrolách zameraných na preverenie skutočnej krajiny pôvodu ovocia a zeleniny pokračovať počas celého roka. Minulý rok vykonal agrorezort približne 45.000 kontrol zameraných na kvalitu a bezpečnosť potravín.