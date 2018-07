Pompeo: USA zvážia výnimky zo sankcií voči dovozu ropy z Iránu

Mike Pompeo je prvým americkým predstaviteľom, ktorý spomenul možné udelenie výnimiek. Washington dosiaľ trval na tom, že žiadne nebudú, píše v správe agentúra DPA.

Washington 11. júla (TASR) - Spojené štáty pred uvalením sankcií na Irán v novembri tohto roka zvážia výnimky pre niektoré krajiny, ktoré dovážajú iránsku ropu. Uviedol to v utorok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



"Niekoľko krajín osloví Spojené štáty a požiada, aby z toho boli vyňaté. Posúdime to," povedal Pompeo v rozhovore pre televíziu Sky News Arabia.



Pompeo je prvým americkým predstaviteľom, ktorý spomenul možné udelenie výnimiek. Washington dosiaľ trval na tom, že žiadne nebudú, píše v správe agentúra DPA.



"Od 4. novembra budú (uvalené) sankcie USA, ktoré budú brániť tomu, aby ropa prúdila z Iránu do iných krajín. Bude to sankcionovateľná aktivita," uviedol minister.



USA vysielajú delegácie s cieľom informovať spojencov, že ich zámerom je globálne dodržiavanie ich sankčného režimu.



Nie je zatiaľ jasné, ako bude americkým systém fungovať, ak kľúčové krajiny ako Čína a India nebudú dodržiavať sekundárne sankcie zamerané voči neiránskym podnikom a jednotlivcom, ktorí by inak obchodovali s režimami vystavenými americkým sankciám.



Prezident USA Donald Trump odstúpil od tzv. jadrovej dohody veľmocí s Iránom a teraz žiada, aby Teherán nielen pokračoval v jej plnení, ale aj obmedzil ďalšie aktivity ako vývoj rakiet a svoje regionálne agendy.