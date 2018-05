Poradenský deň pomôže občanom, ktorí pracovali v Rakúsku

Záujemcovia o konzultácie sa môžu vopred prihlásiť na rakúskom telefónnom čísle 05 03 03 – 237 23 a objednať sa.

Bratislava 14. mája (TASR) - Vo Viedni bude 23. mája rakúsko-slovenský poradenský deň k dôchodkom. Týka sa to ľudí, ktorí pracovali určitú časť svojho aktívneho pracovného života v Rakúsku. Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku alebo v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Rakúska, si budú môcť riešiť svoje dôchodkové záležitosti pri osobných konzultáciách s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV a Poisťovne pre živnostníkov SVA.



Záujemcovia o konzultácie sa môžu vopred prihlásiť na rakúskom telefónnom čísle 05 03 03 – 237 23 a objednať sa. Z hľadiska vybavenia vecí je to lepšie, lebo pracovníci oboch partnerských inštitúcií sa priamo pripravia na konkrétneho záujemcu. Objednanie však nie je podmienkou. Vybavení budú všetci záujemcovia o konzultáciu.



"Pripomíname, že si so sebou treba priniesť doklady, ktoré máte a v prípade pozostalostných dôchodkov aj doklady o zomretých. Medzinárodný poradenský deň sa uskutoční vo Viedni v budove rakúskej dôchodkovej poisťovne PV, Bürogebäude der Pensionversicherungsanstalt, na ulici Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 v čase od 8.30 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod," informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.