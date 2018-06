Porsche sa neúspešne odvolalo na súd proti postupu vyšetrovateľov

Súd odmietol námietky výrobcu proti tomu, aby sa nahliadalo do zhabaných dokumentov.

Stuttgart 26. júna (TASR) - Automobilka Porsche sa nepresadila pred okresným súdom v Stuttgarte v právnom spore o vyšetrovanie svojej aféry s dieselovými autami.



Súd odmietol námietky výrobcu proti tomu, aby sa nahliadalo do zhabaných dokumentov. V utorok s odvolaním sa na hovorkyňu súdu to publikoval denník Stuttgarter Nachrichten.



Automobilka podľa jej hovorcu prijala verdikt súdu. Vedenie firmy námietkou proti postupu vyšetrovateľov chcelo len získať čas, aby si jej manažéri urobili prehľad o obsahu zaistených dokumentov. To sa im už podarilo.



"Odvolanie na súd v takýchto prípadoch býva bežným postupom," uviedol hovorca Porsche.



V súvislosti s dieselovou aférou automobilky vyšetrovatelia prehľadali v apríli na viacerých miestach jej kancelárie, vrátane centrály v Stuttgarte-Zuffenhausene a vývojového centra vo Weissachu. Odniesli si z nich množstvo dokumentov.