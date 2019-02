Porsche upozorňuje Britov, že ceny áut môžu po brexite vzrásť o 10 %

Spoločnosť pre BBC uviedla, že jedným z možných výsledkov rokovaní o brexite je zavedenie dovozného cla na autá dovážané do Británie po 29. marci tohto roka až na úroveň 10 %.

Londýn 18. februára (TASR) - Nemecká automobilka Porsche upozornila britských zákazníkov, že cena áut dovážaných do Británie po odchode krajiny z Európskej únie môže v prípade tvrdého brexitu vzrásť o 10 %.



Spoločnosť pre BBC uviedla, že jedným z možných výsledkov rokovaní o brexite je zavedenie dovozného cla na autá dovážané do Británie po 29. marci tohto roka až na úroveň 10 %. "Preto sme sa rozhodli informovať našich zákazníkov, ktorých autá by mali prísť až po brexite, že je tu takéto riziko," oznámila spoločnosť. Dodala, že tak robí s cieľom zákazníkov upozorniť vopred, aby sa mohli podľa toho zariadiť.



Prípadná 10-percentná prirážka by cenu Porsche 911 zvýšila z 93.110 na 102.421 libier (zo 105.881 na 116.470 eur). Porsche nemá v Británii žiadny závod a všetky autá do krajiny dováža.



Firma Porsche dosiahla minulý rok v predaji nový rekord, keď predala 256.255 áut. Oproti roku 2017 to znamenalo rast o 4 %, pričom ju podporili najmä Čína a USA. Brexit jej situáciu v nemalej miere komplikuje, keďže Británia tradične patrí k jej najväčším európskym trhom a vlani v krajine predala vyše 12.500 áut.



(1 EUR = 0,87938 GBP)