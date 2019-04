Poskytovanie príspevku v civilnom letectve má prejsť úpravou

V návrhu zákona sa upravujú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva má prejsť úpravou. Návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, v stredu schválila s pripomienkami vláda.



Rezort dopravy vypracoval podrobnejšiu právnu úpravu poskytovania príspevku v civilnom letectve s ohľadom na možnosť poskytovať verejné financie formou finančného príspevku aj na účely prevádzky letiskovej infraštruktúry a investícií do nej. Zohľadňujú sa aj právne predpisy Európskej únie (EÚ) pre štátnu pomoc, rozhodnutia Komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora v týchto súvislostiach.



"V návrhu zákona sa upravujú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy," konštatuje ministerstvo v predkladacej správe s tým, že by to malo prispieť k väčšej transparentnosti a zabrániť diskriminácii jednotlivých leteckých dopravcov. Zároveň by sa malo umožniť aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať príspevok.



Osoby činné v civilnom letectve poskytujúce letiskové služby by mali byť podľa návrhu oprávnené účtovať používateľom služieb odplaty. Prevádzkovateľ letiska, z ktorého je vykonávaná obchodná letecká doprava, by mal byť zároveň povinný konzultovať letiskové odplaty s leteckými dopravcami ako s používateľmi letiska. Upraviť sa majú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktmi EÚ.



MDV v spojitosti s tým vypracovalo aj novely ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich predovšetkým oblasť letiskovej infraštruktúry. Navrhuje zavedenie nového inštitútu "leteckej plochy". Cieľom je umožniť vykonávanie vzletov a pristátí aj na existujúcich stavbách s kolaudačným rozhodnutím pre letisko v poľnohospodárstve, ktoré však v súčasnosti nemajú platné prevádzkové povolenie a nespĺňajú platné právne predpisy. Tieto stavby bude možné využívať takmer na všetky letecké činnosti okrem vykonávania obchodnej leteckej dopravy.